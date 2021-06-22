Bu haftanın etkinliklerinde Yalvaç Ural yeni kitabını anlatıyor

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık bu yaz da sanatseverleri sanat ve edebiyatla sanal dünyada buluşturmaya devam ediyor.

Bu hafta internet üzerinden canlı yayınlanacak etkinliklerde 23 Haziran Çarşamba günü gazeteci-yazar Yalvaç Ural’ı konuk oluyor.. Ural, “Bakmak Dinlemek Okumak” etkinlikleri kapsamında yapılacak söyleşide yakın zamanda YKY’den çıkan yeni kitabı “Gülendam Nenem, Rumi, Annem ve Ben”i anlatacak.

BAKMAK DİNLEMEK, OKUMAK

Bakmak Dinlemek Okumak

Gülendam Nenem, Rumi, Annem ve Ben 23 Haziran Çarşamba, 19:30Yapı Kredi Kültür Sanat – Instagram 1945’te, Konya-Karatay’da, bir Mevlâna torunu olan Gülendam nenesinin ve annesinin doğduğu evde dünyaya gelen çocuk yazınının usta ismi Yalvaç Ural, çocukluğunu bu öncesiz kültürün masal, öykü, fabl, fıkra, şiir ve tekerlemelerini dinleyerek geçirdi.

KONUK, YALVAÇ URAL

23 Haziran Çarşamba günü saat: 19:30’da yayınlanacak olan “Bakmak Dinlemek Okumak”’ta konuK geçtiğimiz günlerde yayımlanan yeni kitabı “Gülendam Nenem, Rumi, Annem ve Ben”de Mevlâna’nın Mesnevi’sinden süzülen, nenesinin dilinden dökülen masalöyküleri, özgün yapısı içinde, çağcıl bir yorum ve anlatımla okurlarına sunan Yalvaç Ural.

YALVAÇ URAL CEVAPLIYOR

Yaratıcı Drama Eğitmeni Çiğdem Odabaşı soruyor, Yalvaç Ural yanıtlıyor. Kaptan Sinek’ten Filler Padişahı’na, Geleceği Gören Horoz’dan Esrik Deve’ye yazar aile tarihini de besleyen kültürel birikimin bir parçası olan yeni kitabıyla, neredeyse 750 yıldır onlarca dilde okunan bir başyapıtın en çarpıcı örneklerini sunuyor.