Bu haftanın kültürel etkinlikleri

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık bu bahar da sanatseverleri sanat ve edebiyatla sanal dünyada buluşturmaya devam ediyor.

Haziran’ın ikinci haftasında internet üzerinden canlı yayınlanacak etkinliklerde 10 Haziran Perşembe günü yazar Nursel Duruel, kitap-lık dergisi editörü ve yazar Murat Yalçın’la bir söyleşide bir araya gelecek. 13 Haziran Pazar günü de Muhibbe Darga ve Arkeolojinin Diğer Kadınları konuşulacak.

10 Haziran 2021 Perşembe Canlı söyleşi Öyküye adanmış bir ömür: Nursel Duruel Konuşmacılar: Nursel Duruel, Murat Yalçın 18:00

KİTAP MAKEDON DİLİNDE

Yapı Kredi Kültür Sanat YouTube Nursel Duruel edebiyatımıza iki unutulmaz öykü kitabı kazandırdı: Geyikler, Annem ve Almanya (1982), Yazılı Kaya (1992). Geyikler, Annem ve Almanya dosya halindeyken 1980 Akademi Kitabevi Öykü Ödülü’nü aldı, yayımlandıktan sonra 1983 Sait Faik Hikâye Armağanı’na değer görüldü ve Makedoncaya çevrildi.

BİR ÖDÜL...

Kitaba adını veren öykü ise 1987’de Tuncer Baytok yönetmenliğinde TV filmi yapıldı; 2005’te İmge Öyküler dergisinin yazarlar arasında düzenlediği “1980’den günümüze en beğenilen on öykü” soruşturmasında ilk sırayı aldı. İkinci kitabı Yazılı Kaya içindeki “Burgaç” öyküsüyle 1990 Yunus Nadi Yayımlanmamış Öykü Armağanı’nı kazandı.

ÖYKÜCÜLÜĞÜN DÜNÜ, BUGÜNÜ

Bazı öykülerine İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, Japonca, Arapça antolojilerde yer verildi. İstanbul Radyosu’nda edebiyatın geniş kitlelerle buluşmasını sağlayan programları, dergilerde yazıları, kitap seçkileri, seçici kurul üyelikleriyle bir anlamda günümüz öyküsünü en iyi bilen, izleyen, değerlendiren kişilerden biri olan Nursel Duruel söyleşisinde onun sanat, edebiyat ve kültür alanındaki varlığı, değerli katkıları, yazarlık serüveni, öykücülüğümüzün dünü ve bugünü ele alınacak.

13 Haziran 2021 Pazar Canlı söyleşi Muhibbe Darga ve Arkeolojinin Diğer Kadınları Konuşmacılar: Aygül Süel, Havva İşkan Işık Moderatör: Emine Çaykara 18:00 Yapı Kredi Kültür Sanat YouTube

ARKEOLOJİ BİLİM DALI

Arkeoloji, diğer birçok bilim dalı gibi, erkek egemen bir alan. Ancak bu egemenliği kıran, arkeoloji tarihinin akışını değiştiren kadınlar da oldu. Bu söyleşinin gerçekleştiği gün 100. yaşını kutlanan A. Muhibbe Darga, böyle bir kadın.

2018'de kaybettiğimiz arkeolog, Hititolog, dilbilimci Darga'nın arkeoloji tutkusu çocuk yaşlarında başladı ve tüm yaşamını şekillendirdi. Türkiye'nin ilk kadın arkeologlarından olan Darga, hiyeroglif ve çivi yazısı konusunda dünyanın en önemli uzmanları arasında yer aldı.

Hitit Sanatı, Hitit Mimarlığı, Anadolu’da Kadın adlı kitapları ülkemizde ve yurt dışında büyük ses getirdi.

SÖYLEŞİDE O'NUN HİKAYESİ

Katıldığı ve yönettiği kazılar, yazdığı makaleler ve kitapların yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de Türkiye'de arkeoloji bilimine büyük katkı sundu. Darga'nın 100. doğum gününü kutlayacağımız bu söyleşide onun hikâyesini merkeze alarak arkeoloji alanında kadın olmanın zorluklarını, bu zorlukların nasıl aşıldığını, kadın arkeologların bu bilim dalına katkıları konuşulacak.