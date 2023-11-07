Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı sona erdi; yayınevleri satıştan memnun Her yıl düzenlenen ve bu yıl da 40'ıncısı yapılan TÜYAP Kitap Fuarı sona erdi. Binlerce okurun ziyaret ettiği fuar, yazar ve kitapsever buluşmasına sahne oldu. Yayınevleri ise yapılan satıştan memnun kaldı.

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Türkiye'nin en büyük kitap etkinliklerinden biri olan TÜYAP Kitap Fuarı, 28 Ekim'de kapılarını açtı. Fuarın bitmesine 1 gün kala hafta sonu olması sebebiyle de vatandaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi. Fuara olan ilgi ulaşımda da yoğunluğa neden oldu.

Metrobüs kullananlar üst geçit merdivenlerinde kalabalık oluşturdu. Fuara girmek için de ziyaretçiler kapıda kuyruk bekledi. Fuarın dışındaki yoğunluk içeride de değişmedi.

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen kitap fuarı dün sona erdi. Pek çok yayınevinin katıldığı fuara ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. İstanbul'un dört bir yanından gelen kitapseverler sevdiği yazarlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Fuarda kutlama havası

Fuarda bu sene hem 40. yıl hem de Cumhuriyetimizin 100. yılı olduğu için kutlama havası vardı. Bayraklarla donatılan stantlar, yüzyıla özel kitaplar ve temalarla şölen havası hakimdi. Fuarın kendi kitapsever kitlesinin yanı sıra ebeveynler çocuklarıyla fuara katılım sağlamıştı.

Yayınevleri satıştan memnun

İlk gün, geçen seneki sakin havaya kıyasla akşama doğru giderek daha da büyük bir kalabalık vardı. İstanbul’un dört bir yanında Cumhuriyet kutlamaları sürerken katılımcılar fuarı boş bırakmamışlar, uzun kuyruklar oluşturmuşlardı. Kâğıt krizi ve artan döviz kurları gibi olumsuzluklara rağmen yayınevleri satışlarından memnun kaldı.