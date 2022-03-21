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    Bugün Dünya Şiir Günü

    Şiir demek aşk, sevda demek.. Bugün Dünya Şiir Günü. Kutlu olsun...
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 11:55
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    Bugün Dünya Şiir Günü

    Umudu, aydınlığı, özgürlüğü ve aşkı çağıran şiirleriyle bizlere güç veren şairlerimizi selamlıyor, tüm şiirseverlerin 21 Mart Dünya Şiir Günü'nü kutluyoruz.

     

     

    İlk kez 1999 yılında UNESCO tarafından ilan edilen ve dünya çapında kutlanan Dünya Şiir Günü‘nün amacı “farkındalık yaratmak ve ulusal, evrensel, bölgesel şiir hareketlerine taze bir enerji sağlamak”olarak nitelendiriliyor.

    Bugün Dünya Şiir Günü #1

    21 MART DÜNYA ŞİİR GÜNÜ

    Şiir okumayı yazmayı, yayınlamayı teşvik etmeyi amaçlayan Dünya Şiir Günü, önceleri 5 Ekim’de kutlanırken 20. yüzyılın sonlarına doğru 15 Ekim’de kutlanmaya başlanmış. Uzun süredir 21 Mart’ta kutlanan Dünya Şiir Günü, bazı ülkelerde halen bu tarihlerde kutlanıyor.

     




     


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