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- Buket Güler'den şiirsel dilli öyküler: Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım
Buket Güler'den şiirsel dilli öyküler: Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım
- Haber Merkezi
- 18.11.2021 - 13:53
- Güncelleme : 18.11.2021 - 14:39
Buket Güler, Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım'da ekranlarda sabun köpüğü gibi kaybolan hikâyelere tarafsız bir bakış açısıyla ortak oluyor.
Televizyon ekranında dönen binlerce manşetten yüreğinde yer eden haberlerin öncesinde ve sonrasında olabilecekleri akıcı bir üslupla ele alıyor.
Ekranların sevilen yüzü olan Buket Güler, televizyon deneyiminden yola çıkarak ortaya harika bir iş çıkartıyor.
Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım kitabı, Güler'in kendi yaşam ve tecrübelerinden damıtılmış satırlar bütünüdür.
ÖYKÜLERDE ŞİİRSEL BİR DİL
Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım; renkli ekranın ardında kalan kâğıt işçilerinin umutlarına, yarış atlarının özgürlüğe koşuşlarına, işsiz bir babanın dertlerine, kadınların korkularına, ormanların çığlığına, mülteci çocukların hayallerine, hızlıca bakıp geçtiğimiz haberlerin arkasındaki dramlara, insani öykülere şiirsel bir dille dokunuyor.
Sayfa: 128
BUKET GÜLER KİMDİR
1983 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, Galatasaray Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı.
Sunucu, spiker Buket Güler
HABERCİLİK KARİYERİ
Habercilik kariyeri Ankara’da üniversitenin ilk yılında Hürriyet gazetesi Dergi Grubu’nda başladı.
Televizyon haberciliğine 2009’da TRT Türk kanalıyla birlikte geçti. Sırasıyla, HaberTürk, CNN Türk ve Olay TV’de editör-spiker olarak görev aldı. Hâlâ 2021 yılı Şubat’ında anlaştığı Haber Global’de çalışıyor.
Kitap sayfası için iletişim:
Kitap@ensonhaber.com.tr