Buket Güler'den şiirsel dilli öyküler: Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım

Buket Güler'den şiirsel dilli öyküler: Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım

Ünlü spiker Buket Güler’in sunduğu haberlerden esinlenerek kaleme aldığı Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım adlı kitabı okurlarla buluştu. Güler, kaleme aldığı sıcak öykülerinde edebi tattan ödün vermiyor.

Buket Güler, Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım'da ekranlarda sabun köpüğü gibi kaybolan hikâyelere tarafsız bir bakış açısıyla ortak oluyor.

Televizyon ekranında dönen binlerce manşetten yüreğinde yer eden haberlerin öncesinde ve sonrasında olabilecekleri akıcı bir üslupla ele alıyor.

Ekranların sevilen yüzü olan Buket Güler, televizyon deneyiminden yola çıkarak ortaya harika bir iş çıkartıyor.

Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım kitabı, Güler'in kendi yaşam ve tecrübelerinden damıtılmış satırlar bütünüdür.

ÖYKÜLERDE ŞİİRSEL BİR DİL

Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım; renkli ekranın ardında kalan kâğıt işçilerinin umutlarına, yarış atlarının özgürlüğe koşuşlarına, işsiz bir babanın dertlerine, kadınların korkularına, ormanların çığlığına, mülteci çocukların hayallerine, hızlıca bakıp geçtiğimiz haberlerin arkasındaki dramlara, insani öykülere şiirsel bir dille dokunuyor.

Sayfa: 128

BUKET GÜLER KİMDİR

1983 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, Galatasaray Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı.

Sunucu, spiker Buket Güler

HABERCİLİK KARİYERİ

Habercilik kariyeri Ankara’da üniversitenin ilk yılında Hürriyet gazetesi Dergi Grubu’nda başladı.

Televizyon haberciliğine 2009’da TRT Türk kanalıyla birlikte geçti. Sırasıyla, HaberTürk, CNN Türk ve Olay TV’de editör-spiker olarak görev aldı. Hâlâ 2021 yılı Şubat’ında anlaştığı Haber Global’de çalışıyor.

Kitap sayfası için iletişim:

Kitap@ensonhaber.com.tr