Bursa Kitap Fuarı 11 Mart’ta kapılarını açıyor

Tüyap Fuarcılık Grubu, katılımcı ve ziyaretçilerden gelen yoğun talep üzerine kitap fuarlarını yeniden düzenlemeye devam ediyor. Tüyap, ikinci buluşmayı Bursa 19. Kitap Fuarı ile yapıyor.

Tüyap Fuarcılık tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nin destekleri ile 11 – 20 Mart 2022 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Bursa 19. Kitap Fuarı için geri sayım başladı.

300’e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun ve çok değerli yazar, şair ve bilim insanlarının kitapseverlerle buluşacağı fuara Bursa ve çevre illerden yüz binlerce ziyaretçi bekleniyor.

BURSA'DA FUAR HEYECANI

Bursalılara iki yıllık aradan sonra beklenen müjdeyi veren Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Kitapseverlerin bu seneki ilk buluşmasına Çukurova Kitap Fuarı ile ev sahipliği yaptık, hız kesmeden kitap fuarlarımıza Bursa ile devam ediyoruz. Bu sene on dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz Bursa Kitap Fuarı hem şehrin hem de bölgenin kültürel gelişimine yadsınamaz bir katkıda bulunuyor. İlgiyle takip edilen Bursa Kitap Fuarı’na bölgedeki tüm ziyaretçilerimizi bekliyor, fuara gelecek önemli yazarlarımızla onları buluşturmak için gün sayıyoruz. Ayrıca Tüyap Kitap Fuarları’nın simgesi haline gelen imza günleri ve kültür etkinlikleriyle tüm ziyaretçilerimizi benzersiz bir fuar deneyimi bekliyor" dedi.

YAZAR VE OKUR BULUŞMASI

Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan fuarda bu yıl 300’e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu yer alıyor. 11 Mart Cuma gününden 20 Mart Pazar gününe kadar on gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ile birçok kültür etkinliğini ve imza günlerini okurlarla buluşturacak fuarın konukları arasında çok değerli yazar, şair ve bilim insanları bulunuyor.

SAATLER...

Girişin ücretsiz olduğu Bursa 19. Kitap Fuarı, 11-19 Mart 2022 tarihlerinde 10.00-19.30, kapanış günü olan 20 Mart 2022 tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

ÖNCE SAĞLIK

Kitaptan mobilyaya, ambalajdan tarıma kadar düzenlediği çok sayıda fuarla sektörün gelişimine yön veren Tüyap, her fuarda uyguladığı COVID-19 tedbirlerini Bursa Kitap Fuarı’nda da titizlikle uygulayacak.

Sağlık Bakanlığı ve TOBB’un hijyen yönergelerini gözeterek aldığı tedbirlerle katılımcı ve ziyaretçilerine temassız ve sağlıklı fuar ortamı yaratacak.