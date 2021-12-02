Büşra Cebe'den Siyaha Bulaşan Kadınlar

Oyuncu ve yazar Büşra Cebe, kaleme aldığı kitabı Siyaha Bulaşan Kadınlar adlı eserinde, topluma ve kadınlara dair bir yüzleşme sunuyor okurlara...

Ekranların tanınan genç yeteneklerinden Büşra Cebe, oyunculuk ve senaryo kariyerine sığdırdığı son romanı Siyaha Bulaşan Kadınlar ile gündeme geldi.

Mona Kitap’tan çıkan Siyaha Bulaşan Kadınlar’da Büşra Cebe’nin kahramanlarından Süveyda, ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda’da hayat buldu.

Kırmızı Oda dizisinde kalpteki gizli leke, gizli günah anlamına gelen Süveyda kitap sayfalarından çıkıp, izleyicilerin gönüllerine aktı.

İnsanlara güvenmeyen Süveyda, aynı zamanda terk edilmekten korkarken kelimelerin dünyasından izleyicilere uzanan köprüde tam ortada duruyor. Okurlar kadar izleyiciler de Süveyda’nın buradan uzattığı eli tuttu ve onu sevgiyle kuşattı.

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YÜZLEŞME KİTABI

Büşra Cebe’nin kadınları şiddet, öfke, taciz gibi büyük sorunlarla mücadele etmek zorunda.

Her kadın hayatında bir kez de olsa bulaşır acıya. Siyah acının yanında usulca belirir. Her siyah bir iz bırakır. İşte bu kitapta siyahın tüm tonları ile yüzleşme var.