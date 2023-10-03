Büşra Yılmaz'ın Moira Sarmalı kitabıyla fantastik ve mistik bir yolculuk Büşra Yılmaz’ın büyülü dünyasına hoş geldiniz. Hikayeleri binlerce okurun beğenisi kazanan genç yazar Büşra Yılmaz’ın fantastik edebiyat kapılarını açan mangası Moira Sarmalı kitabı, harika çizimlerle okurları mistik bir maceraya davet ediyor.

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Moira Sarmalı, baş karakteri Lima’nın hayatının radikal bir değişimle sarsılması ile başlıyor. Lima, bir ruh savaşçısı olduğunu keşfediyor ve hayatı, onun için beklenmedik bir şekilde yeniden yazılmaya başlıyor.

Ancak, bu Lima için sadece fantastik bir macera değil, aynı zamanda daha derin anlamlar taşıyan bir yolculuğun başlangıcı oluyor.

Lima, kendi içindeki potansiyeli keşfetme yolculuğuna çıkarken, okuyucular da kitapta işlenen kendini kabullenme, bir yere ait hissetme, kalabalıklar içinde yalnız kalma ve özellikle kendi içindeki potansiyeli keşfetme gibi derin duygusal katmanlar arasında hem görsel hem de fantastik bir şölen yaşıyor.

Moira Sarmalı, Lima’nın fantastik dünyasındaki serüven, okuyuculara kendi gerçek potansiyellerini keşfetme cesareti veriyor.

Manganın karanlık ve gizemli atmosferi, Ayşe Öcal’ın çizimleriyle etkisini bir hayli arttıyor. Çizer, Büşra Yılmaz’ın kendisine hikayesini manga olarak uyarlamayı teklif ettiğinde oldukça korktuğunu ve bu işin altından kalkamayacağını düşündüğünü söylese de çizimleriyle hikayeyi daha çarpıcı hale getirmeyi başarıyor.

Moira Sarmalı, genç okurlarına ve fantastik edebiyat hayranlarına karanlık içinde kaybolanları hatırlatırken umudu ve ışığı arayanlara yol gösteriyor.

Sayfa: 192

Kuvvetli metinler

Hikayenin oldukça kuvvetli alt metinleri var; insanın kibri, insanların kendi içindeki ışığı keşfetmesi, aidiyet, kimlik gibi kavramlar, dikkatli okuyucunun gözünden kaçmayacak biçimde kurguya işleniyor.

Büşra Yılmaz’ın genç nesil tarafından bu denli sevilmesinin nedenlerinden biri de bu yaş grubun ortak dertleri olan bireysellik, kendini topluma kabul ettirme, kim olduğunu keşfedebilme ve çaresiz kaldığı durumlardan daha güçlü çıkabilme konularında empati kurulabilecek kitaplar yazıyor olması olabilir.

Kişinin iç bakış açısı

Büşra Yılmaz, kendi deyimiyle depresyon sürecindeyken yazdığı hikayelerini Wattpad aracılığıyla okurlarla paylaşmış ve binlerce okurun hayranlığını kazanmış genç bir yazar.

Kendini yazarı olarak görmediğini sadece hayal dünyasını çok kuvvetli olduğunu söyleyen genç yazar kendi bakış açısı ne kadar mütevazi olursa olsun uğruna saatlerce kuyrukta bekleyen ve gözyaşları içinde ona kitap imzalatmayı hayal eden binlerce okurun hayranlığını kazanmış.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com