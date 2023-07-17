Büyük bir imparatorluğun adım adım vedasını anlatan eşsiz bir kitap: Rusya İmparatorluğu'nun Çöküşü İki akademisyen olan Onur İşçi ve Onur Onkol'un birlikte kaleme aldıkları Rusya İmparatorluğu'nun Ykılışı kitabı, büyük imparatorluğu adım adım yıkılışa götüren nedenler ve olaylar üzerinde dururken; aynı zamanda okurlara keyifli bir tarih zevki sunuyor.

ensonhaber.com

Kronik Kitap etiketiyle yayınlanan bu kitapta yok yok... Özellikle tarih severlerin mutlaka okuması gereken bu çalışmada, büyük imparatorluğun yıkılış hikayesini okuyacaksınız. İki genç akademisyenin ortak ürünü olan bu kitap, Ekim devrimine giden yolu birlikte arşınlıyorlar.

Dünya tarihi pek çok önemli olaylara sahne oldu. Bu olaylardan biri de kuşkusuz 1917'de gerçekleşen Ekim devrimidir. Bu devrim sonucunda Çarlık Rusya yıkılırken, yerine sosyal adalete dayanan sosyalist bir yapı olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu. Hem Çarlık Rusya'sının yıkılışını hem de yeni yönetimin kurulma sürecini anlatan bu kitabı çok seveceksiniz.

Çarlık Rusyası’nın çöküşüne ve Ekim Devrimi’nin gerçekleşmesine yol açan ve birbirine bağlı temel faktörler nelerdi? Rusya, Dünya Savaşı’na ne kadar hazırdı?

Büyük devlet politikasını korumak için iç ve dış politikada ne gibi önlemler alındı, bu önlemler neden netice vermedi? III. Aleksandr ve II. Nikolay’ın bütün siyasi gücü Çar’da toplayan otokratik yönetim biçiminden taviz vermemekte diretmeleri nelere sebep oldu?

Sıkıyönetim yasaları ve idamlar dışında devrimci harekete karşı alınan tedbirlerin önemli bir ayağı olarak Polis Departmanı’nda ne gibi değişiklikler yapıldı? Çöküşün toplumsal ve psikolojik boyutlarında neler saklıydı?

1917 yılının Şubat ve Ekim aylarında Rusya’da yaşanan devrimler yalnızca Sovyet yüzyılının başlangıcının değil, 304 yıl hüküm süren Romanov Hanedanlığı’nın çöküşünün hikâyesidir. Rusya İmparatorluğu’nun neden ve nasıl yıkıldığı sorusu Bolşeviklerin neden ve nasıl iktidara geldikleri sorusuyla yakından ilintilidir.

İki soruya cevap...

Bilkent Üniversitesi Rusya Çalışmaları Merkezi’nde Prof. Norman Stone’un danışmanlığında yüksek lisans tezlerini yazan ve yurtdışında Rusya tarihi üzerine doktora çalışmalarını tamamlayan Onur İşçi ve Onur Önol, Çarlık Rusyası’nın son yılları hakkında yazılmış birincil ve ikincil kaynakların aynasında bu iki soruyu beraber yanıtlıyorlar.

Sayfa: 368

Benzersiz bir kaynak

İşçi ve Önol, Rusya İmparatorluğu’nun içine düştüğü harp ve ihtilal kıskacını aynı sosyolojik realitenin iki farklı yüzü olarak yorumlamaya çalışıyorlar.“Rusya İmparatorluğu’nun Çöküşü: Harp Yahut İhtilal”, dünya tarihinde sahne almış en önemli imparatorluklarından birinin vedasını anlatıyor. Hem tarih araştırmacıları hem de meraklı okuyucular için benzersiz bir kaynak görevi üstleniyor…

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com