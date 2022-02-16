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    Büyük Keşifler Atlası kitabıyla dünyayı yeniden keşfedin

    Riccardo Francaviglia ve Margherita Sgarlata tarafından kaleme alınan Büyük Kâşifler Atlası ile hem yetişkinler hem de çocuklar dünyayı yeniden keşfetmenin keyfine varacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 11:02
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    Büyük Keşifler Atlası kitabıyla dünyayı yeniden keşfedin

    Masalpest Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan atlas, tarihin önemli başlangıçlarına yön veren insanların maceralarına odaklanıyor. Tarihin başlangıcından beri insan, merak ederek çok yol kat etti… Keşifler ve buluşlar, hep bu merakın sonucudur…

    Büyük Keşifler Atlası kitabıyla dünyayı yeniden keşfedin #1

    Büyük Keşifler Atlası kitabıyla dünyayı yeniden keşfedin #2

    Bizim yaşamımızı aydınlatan bu öncü kâşiflerin kimi bu uğurda can verdi kimi nereyi bulduğunu bilmeden büyük keşiflere imza attı, kimi bulduklarının farkında olarak onun haklı gururunu yaşadı kimi de tarihe korsan ya da soykırımcı olarak geçti.

    Büyük Keşifler Atlası kitabıyla dünyayı yeniden keşfedin #3

    Onların yaşadıkları ve yaşattıklarından geriye kalan bir kıtaya, ülkelere, ırmaklara, kentlere verilen adları ve bir serüven romanı okur gibi geçen yaşamöyküleri oldu…

    Büyük Keşifler Atlası kitabıyla dünyayı yeniden keşfedin #4

    KEYİFLİ BİR YOLCULUK

    Bu kitap, sizi bazen bir Viking gemisinde, bazen bir zeplinde, bazen yürüyerek dünyanın çevresinde bir seyahate çıkaracak… Yüzyılların ötesinden yakın çağlara çok keyifli bir yolculuk bu…


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