Cahide Birgül yeni romanıyla kuralları değiştiriyor

Cahide Birgül’ün, okuru eflatun kadınların gizemli dünyasına sürüklediği Eflatun Koza adlı son romanı...

Cahide Birgül’ün, okuru eflatun kadınların gizemli dünyasına sürüklediği Eflatun Koza adlı son romanı, Kafka Kitap logosuyla yeniden raflarda! Romanlarında, yalnızlık, aşk, aile içi çatışma, bunalım, huzursuzluk, tek başınalık ve insani ilişkilerdeki bozulma, yozlaşma, yabancılaşma gibi temalara yer veren Cahide Birgül, Eflatun Koza’da okuru kendi uçurumlarına bakmaya zorluyor.

Kitaptan

“Kahvaltıdan sonra Ece’nin dolabını açtım. Keskin bir naftalin kokusu burnuma doldu. Annemyeni naftalin paketleri asmış olmalıydı. Sanırım o kokunun etkisiyle Ece’nin bu zamana ait biri, benim kardeşim değil de çok çok eskiden yaşamış ve ölmüş yaşlı bir akrabam olduğu fikrine kapıldım. Böyle düşününce birden uzaklaşıverdim ondan. Eti etimden koptu sanki, hafifledim. Kırmızı bir kazak, siyah bir kot ve onun giymeye kıyamadığı süet botlarını aldım dolaptan. Annem hiç istemez ona ait şeyleri giymemi. Ece’yi hatırlatıyormuşum ona. Her öyle dediğinde, “İyi ya, belki beni o sanıp daha çok seversin?” diye lafı oturtmak gelir içimden ama diyemem tabii. Düşündüklerini söyleyebilenlerden olmadım, o aşamaya hiç gelemedim. Aklımdan geçenleri eleme dönüştürebiliyorum ancak.”