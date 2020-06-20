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- Cahit Külebi’nin şiir anlayışı
Cahit Külebi’nin şiir anlayışı
- Özel İçerik
- 20.06.2020 - 11:09
Şiirlerinde özellikle “yurt, insan ve doğa sevgisi”ni işleyen Külebi, halk şiirlerini ve türküleri çok sevmiş; onlardan yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturmuş. Etkilendiği bir diğer özel konu ise, çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği yöreler…
KÜLEBİ’NİN ŞİİR ANLAYIŞI
- Şiirlerinde “Nazmi Cahit” takma adını kullanan Külebi, 1940 nesli içinde kendi üslubunu bulmuş ve daha fazla yenilik peşinde koşmamıştı.
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- Yeni şiirin özellikleriyle gelenekselliği başarıyla birleştirdiği memleket şiirleriyle tanındı. Ayrıca yine romantik, duygulu, lirik şiirleri ile ünlüydü...
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- Heceye yakın bir serbest mısra üslubu ile sade ve temiz bir dil kullanmış, kendine özgü ve içten eserler vermişti. Kafiyeyi ise, şiirinde ahenk oluşturmak için kullandı.
- Hayali değil gerçek olana odaklanan, fertçi değil toplumcu anlayışı benimseyen bir tavırla şiirlerini yazmıştı. Yani “Yeni Romantizm” olarak adlandırılan bakımı benimsemişti.
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- Şiirlerinde özellikle Halk Edebiyatı olanaklarından yararlanan Külebi, şiirlerini bir saz şairi içtenliğiyle yazmıştı.
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- Anadolu gerçeklerini yansıtmaya gayret etmişti. Anıları ve çocuk yaşının gözlemleri bu konuda çok yardımcı olmuştu.
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Damla Karakuş
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