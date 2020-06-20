Cahit Külebi’nin şiir anlayışı

Bugün Cahit Külebi'nin ölüm yıl dönümü. Biraz onun şiir anlayışından bahsedelim...

Şiirlerinde özellikle “yurt, insan ve doğa sevgisi”ni işleyen Külebi, halk şiirlerini ve türküleri çok sevmiş; onlardan yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturmuş. Etkilendiği bir diğer özel konu ise, çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği yöreler…

KÜLEBİ’NİN ŞİİR ANLAYIŞI

- Şiirlerinde “Nazmi Cahit” takma adını kullanan Külebi, 1940 nesli içinde kendi üslubunu bulmuş ve daha fazla yenilik peşinde koşmamıştı.

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- Yeni şiirin özellikleriyle gelenekselliği başarıyla birleştirdiği memleket şiirleriyle tanındı. Ayrıca yine romantik, duygulu, lirik şiirleri ile ünlüydü...

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- Heceye yakın bir serbest mısra üslubu ile sade ve temiz bir dil kullanmış, kendine özgü ve içten eserler vermişti. Kafiyeyi ise, şiirinde ahenk oluşturmak için kullandı.

- Hayali değil gerçek olana odaklanan, fertçi değil toplumcu anlayışı benimseyen bir tavırla şiirlerini yazmıştı. Yani “Yeni Romantizm” olarak adlandırılan bakımı benimsemişti.

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- Şiirlerinde özellikle Halk Edebiyatı olanaklarından yararlanan Külebi, şiirlerini bir saz şairi içtenliğiyle yazmıştı.

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- Anadolu gerçeklerini yansıtmaya gayret etmişti. Anıları ve çocuk yaşının gözlemleri bu konuda çok yardımcı olmuştu.

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Damla Karakuş

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