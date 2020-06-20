Dolar
6.8455
-0.1531%
Euro
7.6531
-0.463%
Altın
1744.09
1.2287%
Borsa
113611.89
0.9931%
G. Altın
384.008
1.0903%
Bitcoin
64348.38
-0.1855%
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C
    Cahit Külebi’nin şiir anlayışı

    Cahit Külebi’nin şiir anlayışı

    Bugün Cahit Külebi'nin ölüm yıl dönümü. Biraz onun şiir anlayışından bahsedelim...
    • Özel İçerik
    • 20.06.2020 - 11:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Cahit Külebi’nin şiir anlayışı

    Şiirlerinde özellikle “yurt, insan ve doğa sevgisi”ni işleyen Külebi, halk şiirlerini ve türküleri çok sevmiş; onlardan yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturmuş. Etkilendiği bir diğer özel konu ise, çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği yöreler…

    KÜLEBİ’NİN ŞİİR ANLAYIŞI

    - Şiirlerinde “Nazmi Cahit” takma adını kullanan Külebi, 1940 nesli içinde kendi üslubunu bulmuş ve daha fazla yenilik peşinde koşmamıştı.

    *

    - Yeni şiirin özellikleriyle gelenekselliği başarıyla birleştirdiği memleket şiirleriyle tanındı. Ayrıca yine romantik, duygulu, lirik şiirleri ile ünlüydü...

    *

    - Heceye yakın bir serbest mısra üslubu ile sade ve temiz bir dil kullanmış, kendine özgü ve içten eserler vermişti. Kafiyeyi ise, şiirinde ahenk oluşturmak için kullandı.

    - Hayali değil gerçek olana odaklanan, fertçi değil toplumcu anlayışı benimseyen bir tavırla şiirlerini yazmıştı. Yani “Yeni Romantizm” olarak adlandırılan bakımı benimsemişti.

    *

    - Şiirlerinde özellikle Halk Edebiyatı olanaklarından yararlanan Külebi, şiirlerini bir saz şairi içtenliğiyle yazmıştı.

    *

    - Anadolu gerçeklerini yansıtmaya gayret etmişti. Anıları ve çocuk yaşının gözlemleri bu konuda çok yardımcı olmuştu.

    *

    Damla Karakuş

    [email protected]

    Instagram: biyografivekitap

    Görüş Bildir