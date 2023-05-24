Camillo Boito'nun en önemli eseri sayılan Senso- Kontes Livia'nın Gizli Not Defteri Camillo Boito'nun pek çok sinemacıya ilham olan ve edebiyat eleştirmenlerince en başarılı eseri kabul edilen Senso: Kontes Livia'nın Gizli Not Defteri, Kısa Klasikler'in mayıs kitapları arasında.

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Camillo Boito'nun 1882'de yayınladığı Senso, arka planında III. İtalyan Bağımsızlık Savaşı'nın sürüp gittiği bir sadakatsizlik öyküsüdür.

Anlatıya adını veren bu sözcük, İtalyancada duygu, his, şehvet gibi anlamlara gelir. İhtiyar kocasıyla mutsuz bir evlilik sürdüren, güzelliğine ve güzelliklere düşkün Kontes Livia etkileyici Teğmen Remigio Ruz'a gönlünü kaptırır.

Ancak genç adamın aşkı Livia'nın sahip olduğu her şeyi feda etmesine ve yüzleşeceği utanca değecek bir aşk değildir.

Yazarın önemli eseri

Aşk ve tutku yerini böylece öfkeli bir intikam arayışına bırakır. 19. yüzyılın femme fatale tiplemesinin çarpıcı bir örneğini okurla buluşturan, Luchino Visconti ve Tinto Brass gibi yönetmenlere de ilham olan Senso, edebiyat eleştirmenlerince yazarın en başarılı eseri olarak kabul edilir.

Sayfa: 56

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