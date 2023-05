Camillo Boito'nun en önemli eseri sayılan Senso- Kontes Livia'nın Gizli Not Defteri

ensonhaber.com

Camillo Boito'nun 1882'de yayınladığı Senso, arka planında III. İtalyan Bağımsızlık Savaşı'nın sürüp gittiği bir sadakatsizlik öyküsüdür.

Anlatıya adını veren bu sözcük, İtalyancada duygu, his, şehvet gibi anlamlara gelir. İhtiyar kocasıyla mutsuz bir evlilik sürdüren, güzelliğine ve güzelliklere düşkün Kontes Livia etkileyici Teğmen Remigio Ruz'a gönlünü kaptırır.

Ancak genç adamın aşkı Livia'nın sahip olduğu her şeyi feda etmesine ve yüzleşeceği utanca değecek bir aşk değildir.

Aşk ve tutku yerini böylece öfkeli bir intikam arayışına bırakır. 19. yüzyılın femme fatale tiplemesinin çarpıcı bir örneğini okurla buluşturan, Luchino Visconti ve Tinto Brass gibi yönetmenlere de ilham olan Senso, edebiyat eleştirmenlerince yazarın en başarılı eseri olarak kabul edilir.

"Geçmişin o bunaltıcı döneminde yaşadığım her eylem, her sözcük ve bilhassa her utanç belleğime kazınmış; sürekli geriye dönüp hâlâ kapanmamış yaranın derin kesiklerini arıyorum. Hissettiğim şey acı mı yoksa heyecan mı, tam olarak bilemiyorum."