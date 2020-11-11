Can Akaş'tan yeni roman: Zamanın En Kısa Hali

Sevilen yazar can Akaş'ın yeni kitabı geçtiğimiz günlerde raflarda yerini aldı.

Yeni kitaplar yayınlamaya devam ediyor. Edebiyatseverlerin kitaba doyacağı eserler bir bir raflarda yerini almaya başaldı. Bunlardan biri de yazar can Akaş'ın geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan Zamanın En Kısa Hali eseridir.

BENZERSİZ BİR HİKAYE

Bellekte hangi anılar nasıl saklanır? İnsan kendi hayatını nasıl hatırlar? Bir yığın şüpheli anının içinden hangileri neden parlar?.. Cem Akaş’ın yeni romanı Zamanın En Kısa Hali bir tür kolaj; tüm parçaların yan yana gelmesiyle anne-kız ilişkisi, aşk, cinsel kimlik, akışkan cinsellik ve sanat dünyası üzerine etkileyici, benzersiz bir hikaye çıkıyor ortaya...







