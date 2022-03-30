Can Çiftçi'nin LYME hastalığını anlatan kitabı: Bir Hayalet Hastalık:

Dr. Can Çiftçi, yeni kitabında bu kez dünyada gizli pandemi olarak bilinen, Türkiye’de henüz tam anlamıyla vatandaşların farkında olmadığı LYME hastalığını anlatıyor.

Yeni kitabı Bir Hayalet Hastalık: LYME, hastalığın nasıl bulaştığını, hangi hastalıkları taklit ettiğini, bağışıklık sistemini nasıl etkilediğini ve beslenme şeklinin nasıl olması gerektiğini detaylıca anlatan bir başvuru kitabı.

Türkiye’de 7 ila 10 milyon arasında değişen Lyme hastası olduğu tahmin ediliyor ve çoğuhastaya lyme yerine başka tanılar konuluyor. Kronik yorgunluk, nedensiz depresyon, duygudurum bozukluğu, anlamsız vücut ağrıları, eklem sorunları, tedavi edilemeyen bağırsakproblemleri, erken bunama, fibromiyalji, multiple skleroz ve daha nice sorun aslında sebepsizolmayabilir. Bu hastalıkların altında yatan temel sebep, taklitçi hastalık adıyla bilinen lymeolabilir.

KILAVUZ NİTELİĞİNDE KİTAP

Lyme hastalığı bugün birçok doktorun tanı koyamadığı, bu nedenle hastaların uzun yıllar farklı tedaviler aldığı ve şikâyetlerinin hiç hafiflemediği hatta giderek arttığı bir hastalık. Kitap Lyme hastalığının başlangıcından bugüne kadar uygulanan tanı yöntemlerinden teşhis sonrasındaki tedavi şeçeneklerine kadar her şeyi kapsayan bir kılavuz niteliğinde.

ERKEN TANININ ÖNEMİ

Erken tanı, hastalığın tedavi edilmesinde çok büyük bir önem taşıyor. Testler giderekgelişmekle birlikte hâlâ tam olarak güvenilir değiller ve tedaviler de kısmen etkili olabiliyor.Bir Hayalet Hastalık: Lyme’ı okuduktan sonra Lyme hastalığının tanınması ve teşhisedilebilirliğinin artmasıyla sayısız insanın tedavi olmasını sağlayacak ilk adım atılmış olacak.

OKUNASI GEREKN KİTAP

Bir Hayalet Hastalık: Lyme, sayısız doktor ziyareti ve tanı sonrasında hâlâ sağlığına kavuşamayan, ülkemizde sayısının hiç de az olmadığı bilinen ancak tanı koyulamadığı için tedavi edilemeyen Lyme hastaları için mutlaka okunması gereken bir kaynak kitap.