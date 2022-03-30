Can Sarıçoban'ın heyecan dolu romanı: Diyalektik Rüyalar

Çağdaş sanatın yetenekli ismi, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Can Sarıçoban’ın heyecanla okuyacağınız ikinci kitabı Diyalektik Rüyalar...

Diyalektik Rüyalar, Sarıçoban’ın ilk romanı Düşler ve Hiçlik adlı eserinde olduğu gibi günümüz gençliğinde yaşanan varoluş sancıları ve ruhsal bunalımlara dikkat çekerken, akıl yürüterek doğrulara ulaşmaya çalışan, hayatının kendi isteği doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğini sorgulayan Mahir Sönmez’in hikayesini irdeleyerek gözler önüne seriyor.

Mahir Sönmez bize doğu ile batı arasında sıkışan ya da modernitenin çelişkilerinde boğulan karakterlerin yerini artık modernist anlatının çivilerini sökerek anlamsızlığa yelken açan karakterlerin aldığını gösterir.

Yıkılan anlamların yerine yenilerini inşa ettiğini zanneden Mahir Sönmez, hayatının kendi isteği doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğini sorgularken bir yandan da peşini bırakmayan nihilizmin pençelerinden kaçmaya çalışır.

DİYALETİK RÜYALAR

Başkarakterin yaşadığı değişime paralel olarak hayatına giren insanlar, ilişkileri yaşama biçimi ve profesyonel hayatı hatta kendini ifade etme biçimi de yeniden şekillenir. Düzene karşı bir başkaldırı gerçekleştirdiğini zannederken aslında yeni bir düzen kurmuş olduğunu anlayacaktır.

Gelecek yıllar ona ünü ve başarıyı getirecektir. Aslında geleceğin ünlü fotoğraf sanatçısı Mahir Sönmez’in geçmişini yeniden değerlendirip temize geçirmesidir Diyalektik rüyalar.





İNSANIN KENDİSİYLE ÇELİŞMESİ

Mahir Sönmez hukuk eğitimini yarıda bırakarak, ünlü bir fotoğrafçı olan babası Mehmet Sönmez’in yolundan gitmeye çalışırken, bir yanı onunla çatışır fakat bir yanı da içten içe ona hayranlık duyar.

Nihayetinde kendisine sunulu düzeni elinin tersiyle iterek kurallarını kendisinin belirlediği yeni bir hayat kurmak isteyen Mahir Sönmez, ne yaparsa yapsın aslında eskisine benzer hikayeler yaşadığını, tek değişe şeyin yaşadıklarını anlamlandırma şekli olduğunu fark eder.

Bir yandan hayatına giren yeni insanlarla yeni anlam dünyasının içindeki hayatını yaşamaya başlarken bir yandan da kendi kendisiyle sürekli olarak çeliştiğini anlar.

