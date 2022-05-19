Petrol
108.62
-0.45%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
472.210
-1.56%
BTXN Coin
15.45
9.57%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Can Yücel'in meşhur 19 Mayıs şiiri

    Türk şiirin efsanelerinden olan Can Yücel'in 19 Mayıs temalı şiiri, bu bayramı özel kılan önemli bir şiirdir.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 10:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Can Yücel'in meşhur 19 Mayıs şiiri

    Türk edebiyatının en önemli şairleri arasında yer alan, efsanevi Milli Eğitim Bakanı Hasan Tahsin Yücel'in oğlu Can Yücel, yaşadığı süre boyunca adeta şiirde yeni bir akım yarattı diyebiliriz.

    Pek çok şiir kaleme aldı ama onun 19 Mayıs şiiri özel bir yere sahip. Şairin Mustafa Kemal Attaürk'ün Samsun'a çıkışını konu edinen 19 Mayıs şiirini okumayanlar için hatırlatalım...

    19 MAYIS

    19 MAYIS
    Bugün Ondokuz Mayıs,
    Mayısın ondokuzu!
    Sen ey Türk istiklâlinin koruyucusu,
    Sen ey ülkemizin geleceği,
    Sen ey demirparmaklıklarda barfiks yapan,
    Ranzalarda parende atan
    Sportmen ve kahraman Türk Gençliği,
    Önünde senin bütün Kilit-bahirler açık,
    Ama her zaman Samsun’a çıkılmaz a,
    Bu sabah da avluda volta atmağa çık!


    İlginizi Çekebilir

    Manisa'da römorktan düşen çocuk hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Manisa'da römorktan düşen çocuk hayatını kaybetti

    Adana'da, minibüsçülerin taşlı sopalı kavgası kamerada
    3. Sayfa

    Adana'da, minibüsçülerin taşlı sopalı kavgası kamerada

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir