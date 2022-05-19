Can Yücel'in meşhur 19 Mayıs şiiri

Türk şiirin efsanelerinden olan Can Yücel'in 19 Mayıs temalı şiiri, bu bayramı özel kılan önemli bir şiirdir.

Türk edebiyatının en önemli şairleri arasında yer alan, efsanevi Milli Eğitim Bakanı Hasan Tahsin Yücel'in oğlu Can Yücel, yaşadığı süre boyunca adeta şiirde yeni bir akım yarattı diyebiliriz.

Pek çok şiir kaleme aldı ama onun 19 Mayıs şiiri özel bir yere sahip. Şairin Mustafa Kemal Attaürk'ün Samsun'a çıkışını konu edinen 19 Mayıs şiirini okumayanlar için hatırlatalım...

19 MAYIS

19 MAYIS

Bugün Ondokuz Mayıs,

Mayısın ondokuzu!

Sen ey Türk istiklâlinin koruyucusu,

Sen ey ülkemizin geleceği,

Sen ey demirparmaklıklarda barfiks yapan,

Ranzalarda parende atan

Sportmen ve kahraman Türk Gençliği,

Önünde senin bütün Kilit-bahirler açık,

Ama her zaman Samsun’a çıkılmaz a,

Bu sabah da avluda volta atmağa çık!