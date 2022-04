Canan Karatay, yeni kitabında tabii bağışık geliştirmeyi anlatıyor

Prof. Dr. Canan Karatay’ın kaleme aldığı ‘Karatay Sözü’ kitabı raflarda yerini aldı. Kitapta tabii usullerle vücut bağışıklığını arttırma ve koruma konusunda birçok kolay ve hesaplı tavsiyeler yer alıyor.

Her yaşta, her zamanda, her şartta Bağışıklık Zırhımız' temasıyla hazırlanan Canan Karatay'ın kitabı ‘Karatay Sözü' okuyucularla buluştu. 60 yıllık hekim tecrübesi ile Doktor Canan Karatay, tüm virüslere ve bakterilere karşı, kolaylıkla uygulanabilen vücut savunması güçlendirme usullerini anlatıyor.

"KARATAY SÖZÜ

Kitap hakkında bilgi veren Prof. Canan Karatay, ''Hekimlik mesleğini çok sevdim. Daha sonradan başladığım yazarlığı da çok sevdim. Bugüne kadar öğrendiklerimi, okuduklarımı, paylaşmak bana tarifsiz bir mutluluk verdi. Kitap fuarlarında tanıştığım okurlarımın sağlığıma kavuştum, çocuğum iyileşti diye teşekkürleri, benim için en büyük mükafat oluyor. Bu kitapla bağışıklığın önemini anlatmak, gelecek nesillere güzel bir tecrübe mirası bırakmak istedim. ‘Karatay Sözü' bunun için yazıldı. Herkes kendi kendinin hekimi olsun diye istedim. 7'den 70'e her yaşta en ucuz, en kolay, yan etkisiz ve pratik uygulanabilir hayat tarzı geliştirmek mümkün olduğu için, 'Karatay Sözü' şeref sözüdür'' diye konuştu.

KİTAPTA YER ALAN BAZI BAŞLIKLAR

Bağışıklık Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır? Vücutta Neler Yapar?

Korona Virüslere Karşı Doğal Korunma Yöntemleri Neler?

Mikrobiyom Nedir? Nasıl Çalışır? Vücudumuzda Sıhhatli Bir Mikrobiyom Oluşturmanın Yolları.

"Gargara Yapmak” Neden Çok Önemli?

Sodyum Bikarbonat, Sağlımı Bir Vücut İçin Neden Olmazsa Olmaz?

Akut ve Kronik Enfeksiyonları, Kronik/Dejeneratif Hastalıkları Önlenenin En Temel Uygulaması: Tüm Hücrelerin Alkali Olması!

Vücudun Asidik Olması Ne Demektir?

Hipertonik Tuzlu Su Neden Hayati Önem Arz Eder?

İyot Neden Olmazsa Olmaz?

Doğal Fermantasyon Hakiki Sirke Bağışıklık Sisteminin ‘Can Simidi' mi?

Toksik Ağır Metaller Vücuda Nasıl Etki Ediyor?

D Vitamini Grip Virüslerine ve Bakterilere Karşı ‘Kalkan' Görevi mi Görüyor?