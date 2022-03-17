Canan Karatay'dan yeni kitap: Her yaşta Her zamanda Her Koşulda Bağışıklık Zırhımız

Canan Karatay'dan yeni kitap: Her yaşta Her zamanda Her Koşulda Bağışıklık Zırhımız

Prof. Dr. Canan Karatay'ın merakla beklenen yeni kitabı Her yaşta Her zamanda Her koşulda Bağışıklık Zırhımız, pek soruya cevap niteliğinde.

Yayınlanmış 7 kitabı bugüne kadar toplamda 2 milyona yakın satış yaptı. Nisan 2011’de Karatay Diyeti kitabı yayınlandığında karşıt fikirde olanların çoğu şimdilerde Karatay Diyeti ve Karatay Mutfağı kitaplarındaki önerileri dile getiriyorlar.

Canan Hoca hiçbir televizyona çıkmak için para vermedi, hiçbir programdan para almadı, firmalardan gelen hiçbir reklam teklifini kabul etmedi. Kamu kurumlarından gelen davetlere öncelik ve ağırlık verdi. Katıldığı hiçbir etkinlikten para almadı.

"KİTAPLARIMI ALIN, DAĞITIN"

Davet eden kuruma, "Kitaplarımı alın, söyleşi sonunda halka ücretsiz dağıtın, ancak bu şartla gelirim"dedi. Katıldığı etkinliklerde bile halkın kitaplarına kolayca ulaşabilmesini, okuyup öğrenmesini, herkesin sağlıklı beslenme ve yaşam biçimini öğrenip uygulayabilmesini düşündü.

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"KARATAY SÖZÜ"

Eylül 2019’da medyada başlayan bazı haksız itibarsızlaştırma söylemleri onu çok üzdü. Sonrasında yaşanan iki yıllık salgın sürecinde ekranlarda söz hakkı olmasa da yine sözünün eri oldu.

Her koşulda, hiç yılmadan, daima hakikatten yana ‘mücadele’ ederek tüm sevenlerine ‘şeref sözü’ verdi! Halkın nezdinde Karatay Sözü hep güvenilir oldu.

ONUN MERKEZİNDE İNSAN VAR

Canan Hoca merkeze yine insanı koyuyor ve insanı karaciğerini ayrı kalbini ayrı görmeden, bir bütün halinde ve çevresiyle birlikte ele alıyor.

İlaç firmalarının güdümünde olan ve insanı adeta sistem çarkının unsuru haline getiren hâkim görüşe prim vermiyor, hiçbir zaman da vermedi!

O yüzden diyor ki, önce vücuduna ihtiyacı olan sağlıklı besinleri sağladığından emin ol ama bunun için vücudunun neye ihtiyacı olduğunu doğru öğren.

BAĞIŞIKLIK ZIRHI

Ve yine diyor ki, önce bağışıklığımızı korumak ve kadim bilgileri kullanmak esastır. Bağışıklık zırhına hepimizin ihtiyacı var. Bu kitap, tüm virüs ve bakterilerden nasıl korunacağımızı, bunu bedenimizle en uyumlu, kadim yollardan nasıl yapacağımızı anlatıyor. Söz şimdi Hocaların Hocası Prof. Karatay’da… Karatay Sözü her yaşta, her zaman, her koşulda başucu kitabınız olacak