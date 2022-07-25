Canavarlar ve şeytani ruhlar: Türk Canavarları Sözlüğü

Türk Canavarları Sözlüğü’nün yazarı Ahmet Burak Turan, bu sözlükteki maddeleri yüzlerce kaynağı tarayarak; Anadolu’nun, Balkanlar’ın ve Kafkasya’nın birçok bölgesini dolaşarak yazdı.

Sözlü ve yazılı kültür ürünleri, bir toplumun kültür hayatındaki en önemli unsurlardır. Biz bugünü, yüzlerce, binlerce yıl önce yaşamış atalarımızdan kalan mirasın üzerinde şekillendiriyoruz.

Gelenek ve göreneklerimiz, yas ve eğlence törenlerimiz, büyüklerimize ve küçüklerimize nasıl davrandığımız atalarımızın geçmiş yaşayışlarıyla çok benziyor.

Geçmiş toplumların folklorik özelliklerinin günümüze kadar gelmesindeki en önemli araçlardan birisi mitolojidir. Mitoloji bir yönüyle de örnek alınan, tekrarlanan modeller anlamı kazanmıştır.

Mesela evlenen çiftler, evlilik kurumunun oluşumuyla ilgili mitolojik kutsal bilgiyi, anlatıyı tekrarlayıp, gerdek gecesi çakmak taşından ocak ateşini yakar. Bununla ilgili âdetlere OrtaAsya’da ve Doğu Anadolu’da rastlanmaktadır.

Mitolojik bilgiler...

Bu sözlüğün diğer sözlüklerden farkı, mitolojiyle ilgili genel bilgiler, varlıklar, şahıslar, temalar yerine, tamamen şeytanî varlıklara yoğunlaşmasıdır. Ama mitolojiyle ilgili pek çok sözlükten daha hacimlidir, ayrıntılı bilgiler içermektedir.

Bu kitapta, mitolojik bilgi alanının, kötü ruhlarla ilgili olan kısmıyla karşılaşacaksınız.

Sayfa: 216

Ruhlar üzerinde anlatımlar

Neler yok ki? İnsana hastalık getiren kötü ruhlardan, halüsinasyon gördüren varlıklara kadar her şey. İnsanın gelecekle ilgili yaptığı kötü tahminlerden, tabiat olaylarına kadar her şey bir kötü ruha bağlanarak açıklanmış.

Aslında tabiat bilgisi, soyutlama yapılarak, tabiatı yöneten ruhlar üzerinden anlatılmaya çalışılmış.

Canavarın kökenleri

Türk mitolojisi dünyada ve Türkiye’de giderek ilgi konusu olurken böyle bir sözlüğe ihtiyaç kaçınılmazdı.

Bugün bile hâlâ halk tarafından varlıklarına inanılan, evlerin karanlık odalarında fısıltıyla anlatılan, çocuklara korku salan birçok canavarın kökenlerini öğreniyoruz bu kitapta. Turan’ın bu yaratıkların dış görünüşleri hakkındaki tasvirleri yer alıyor.