Caravaggio’dan Aziz Petrus’a söyleyemediklerimiz ve itiraf edemediklerimiz

Herkes için bir sanat okuyuculuğu rehberi olan Umberto Arte ile Sanat yeni kitabıyla okurlarla buluşuyor.

Ele aldığı her resimde, her sanatçıda derinlemesine ve çok boyutlu bir analiz yapan kitapta bu kez yolculuk “Caravaggio’dan Aziz Petrus’a Söyleyemediklerimiz ve İtiraf Edemediklerimiz” ile başlıyor ve 17. yüzyıl Hollanda sanatının önemli isimlerinden Nicolaes Maes’e kadar uzanıyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sanatseverlerin ilgisini çeken, sadık ve oldukça geniş bir takipçi kitlesi oluşturan Umberto Arte, eserleri herkes tarafından bilinen sanatçıların bilinmeyen yönlerini, sanat akımlarının herkesçe anlaşılabilir hallerini, çoğunu bildiğimiz resimlerin görünmeyen taraflarını dost sohbeti sıcaklığında anlatıyor.

Caravaggio’dan Aziz Petrus’a Söyleyemediklerimiz ve İtiraf Edemediklerimiz” ile başlayan benzersiz ve zihin açan bir sanat yolculuğuna var mısınız? O zaman buyurun.

Raphael’den Caravaggio’ya, Valentin de Boulogne’den El Greco’ya, Hieronymus Bosch’tan Rogier van der Weyden’e, Titian’dan Bruegel’e, Holbein’dan Carracci’ye, Rubens’ten, Domingo Valdivieso’e kadar birçok sanatçının konuya ilişkin resimleri ve detaylı incelemeleri.

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İTİRAF EDİLEMEYENLER

Hz. İsa’nın Petrus’u havariliğe kabul edişinden başlayıp, son akşam yemeği, yargılanması, çarmıha gerilmesi, mezara konulması ve dirilişine kadar geçen sürenin detaylı analizi ve sanat tarihine yansımaları. Petrus ile Caravaggio’nun insani korkuları, söyleyemedikleri ve itiraf edemedikleri.

“Loki ve Çocuklarının İskandinav Mitolojisindeki Yeri”, dev yılan Jörmungandr, dev kurt Fenrir ve ölüm tanrıçası Hel’in Ragnarök’e giden yolda Thor, Odin ve Aesir’in kaderinde oynadıkları rol. İskandinav mitolojisindeki birçok karakterin başından geçen olaylar, hikâyeler, doğru bilinen yanlışlar.

Hollanda Altın Çağı’nın önemli isimlerinden Jan Steen’in janr (tür) resimlerinin detaylı incelenmesi, resimlerindeki şifreler, yaşamı, Rembrandt ile ortak yönleri ve diğer çağdaşları ile olan ilişkileri.

ÖLÜMÜN ZAFERİ

Pieter Bruegel’in Ölümün Zaferi adlı resminin detaylı incelemesi, veba salgını ekseninde şifrelerinin çözümü, kara ölüm dışında resmin oluşturulma sürecine etki eden diğer faktörler.

Empresyonizmin, Monet ile birlikte en önemli isimlerinden biri olan Renoir’nın yaşamı, sanatının ayırt edici özellikleri, eserlerinin detaylı incelemeleri, yaşadığı zorluklar, resimlerinde yer verdiği arkadaşları ve mekânlar.

17. yüzyıl Hollanda sanatının önemli isimlerinden Nicolaes Maes’in Dua Eden Yaşlı Kadın resminin incelemesi ve şifreleri. Van Gogh, Picasso, Lautrec, Paolo Veronese gibi birçok sanatçıya verilen referanslar ve eserlerinin eşzamanlı incelemesi.