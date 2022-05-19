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    Cary Cox'un Nasıl Filozof Olunur kitabı, hem mizahi hem de öğretici

    Cary Cox'un Nasıl Filozof Olunur kitabı, felsefe ve daha pek çok konu başlıklarıyla harmanlanan özel bir kitap.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 09:09
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    Cary Cox'un Nasıl Filozof Olunur kitabı, hem mizahi hem de öğretici

    Kimilerince hayatın büyük soruları kabul edilen felsefi sorular kafanızı mı karıştırıyor? İçinden nasıl çıkacağınızı, hangi yöne gitmenin daha doğru bir seçim olacağı konusunda kararsızlık mı yaşıyorsunuz?

    Nasıl Filozof Olunur filozofların yüzyıllardır sorup yanıtlamaya çalıştığı bu tür sorular için benzersiz bir rehber...

    Bu kitap sizi bir filozof gibi düşünmeye sevk etmekle kalmıyor, bu soruların bazılarına yanıt bulmanızı sağlarken, bazılarının da aslında yanıtları olmadığını fark etmenizi sağlıyor.

    Cary Cox un Nasıl Filozof Olunur kitabı, hem mizahi hem de öğretici #1

    Mizahi bir dil

    Bu doğrultuda, mizahi bir dili de bırakmadan, felsefi fikirleri Family Guy, Monty Python’s Flying Circus, The Matrix ve Red Dwarf gibi eserlerden alınan örneklerle açıklıyor. Nasıl Filozof Olunur’un en önemli iddiası ise felsefe yapmayı öğrenmenin kendi hayatınız hakkında daha net ve dürüst düşünmenize yardımcı olacağını savunması.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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