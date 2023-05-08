Catherine McCormack’in sanat tarihindeki kalıplaşmış kadın imgelerini inceleyen kitabı: Resimdeki Kadın Düşbaz Kitaplar, sanat tarihi profesörü Catherine McCormack’in sanat kisvesi altında gözümüzün nasıl boyandığını, eril bakışın kadın imgesini nasıl şekillendirdiğini ve günlük hayatımıza yerleştirip normalleştirdiğini anlattığı çalışması Resimdeki Kadın: Kadınlar, Sanat ve Bakışın Gücü...

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McCormack,Resimdeki Kadın'da Titian, Botticelli ve Picasso’nun eserleri gibi çok sevdiğimiz imgelerin aslında nasıl dehşet verici anlamlar taşıdığını, ataerkinin kadın deneyimini ve öteki olanı bastırıp yok etmek için sanatı nasıl kullandığını çarpıcı hikâyeler, anekdotlar ve kişisel görüşleriyle kaleme alıyor.

Hem model hem sanatçı kadınların bakış açısını ele alan yazar, Berthe Morisot, Judy Chicago, Kara Walker’dan Beyoncé’ye uzanan çeşitli kadın sanatçıların çalışmalarını inceleyerek estetik bulduğumuz imgelere dair farklı bir bakış açısı sunuyor; inşa ettiğimiz kalıpları yıkıp kadını (veya insanı) gerçek benliğiyle kabullenmemiz gerektiğini fark etmemizi sağlıyor.

Tüm okurların ilgisini çekecek kitap

Catherine McCormack, Resimdeki Kadın ile kadınların sanat tarihinde erkeklere oranla çok daha az ve hem kısıtlı hem de taraflı imgeler üzerinden temsil edilişini geçmişten günümüze örneklerle tartışmaya açıyor.

Resimdeki Kadın, kolay okunan anlatımı ve kapsayıcı içeriğiyle sanat tarihçileri ve öğrencileri için olduğu kadar sanatla ilgilenen tüm okurların ilgisini çekecek bir çalışma.

Tarih boyunca süregelen şiddet sarmalı

Tarih boyunca dehşet, şiddet, istismar, kadın düşmanlığı, eril bakış ve ataerkinin inşa ettiği kalıplar sanatın maskesine gizlenerek görsel bir şölene dönüştürülmüş; telefon ekranlarında, sosyal medya paylaşımlarında; her türlü tüketim ürününün üstünde; herkesin erişebildiği dizi ve filmlerde; tarihimize ev sahipliği yapan müzelerde, meydanlarda, hatta evimizin duvarlarında sinsice yerini almıştır.

Kadın kimdir sorusu...

Kimdir kadın? Kadın Venüs’tür, annedir, bakiredir; canavardır, cadıdır, femme fataledır, yani felaketin ta kendisidir. Hepsinden öte, kadın bakılacak bir imgedir.

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ergul.tosun@ensonhaber.com