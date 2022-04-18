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    Celal Kadri Kınoğlu’nun sanata saygı duruşu romanı: Armağan

    Sevilen tiyatro oyuncusu Celal Kadri Kınoğlu'nun yeni romanı Armağan, okurlara başka kapılar açıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 11:51
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    Celal Kadri Kınoğlu’nun sanata saygı duruşu romanı: Armağan

    Celal Kadri Kınoğlu’nun ilk romanı, yazarının, kızına sunduğu armağandan alıyor adını. Hayatını 60 metrekarelik salonunda, kitaplar arasında geçirmiş yalnız bir adamın, unutmak ve unutulmak ihtimaline karşı duruşunun hikâyesi “Armağan”. Unutmak istemiyor bu adam. Okuduklarını, izlediklerini, dinlediklerini...

    Biriktirdiklerini. Ve unutulmak istemiyor; bir sanat eseriymişçesine yaşadığı hayatının, gerçekten de bir sanat eserine dönüşmesi, kitaplaşması hayaline sığınıyor.

    Zamanla bir projeye dönüşüyor bu hayal. Takıntılı ve kontrol delisi entelektüel, unutulmama hayalini ancak tüm zamanını bu işe adayacak akıllı ve titiz bir asistan sayesinde gerçekleştirebileceğini fark ediyor ve gazeteye verdiği asistan ilanıyla hikâye başlıyor.

    Celal Kadri Kınoğlu’nun sanata saygı duruşu romanı: Armağan #1

    Sanata saygı duruşu

    Kınoğlu, sanata ve sanatçılara bir saygı duruşunda bulunuyor romanında; edebiyatın, felsefenin, müziğin anlam kattığı yaşamı, yine onların imkânları dahilinde anlamlandırmayı arzuluyor.


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