Cemil Koçtak'tan Madalyonun Arka Yüzü kitabı

Tarihçi-yazar Cemil Koçak'ın Türkiye'nin yakın tarihini anlattığı Madalyonun Arka Yüzü kitabı, Timaş Yayınları etiketiyle yayınlandı.

Yazdığı kitaplarla tarihi sevdiren yazar- tarihçi Cemil Koçak'tan yeni çalışma: Maldayonun Arka Yüzü... Yakın târih alanındaki araştırmalarıyla tanınan Cemil Koçak, Madalyonun Arka Yüzü'nü göstermek üzere bir yol haritası daha sunuyor. Bu kitap, tek taraflı ve âdetâ ezberlenmiş bir öyküyü yeniden kuruyor.

Koçak, bu sefer de kalemini geçmişinin tozlu sayfalarında gezdirerek bilinmeyenleri güzn yüzüne çıkarıyor.

Timaş Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan kitabı herkesin okumasında fayda var. Zira yakın tarih gibi çetrefil ve son derece ilginç olaylarla örülen Tek Parti devri ve sonrasındaki gelişmeleri bir solukta akatarıyor Koçak.

TEK PARTİ DEVRİNDE TARTIŞMALAR

Özellikle yakın tarihe ilgi duyan gençlerin okuması önemlidir. Madalyonun Arka Yüzü'ne Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale cephesi hakkındaki yazılarıyla başlayan Cemil Koçak; ardından tek-parti döneminin politik tartışmalarına değiniyor.

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CHP VE DEVLET BÜTÜNLEŞMESİ

Kitabın ilerleyen bölümlerinde ise, CHP-devlet bütünleşmesine, tek-partinin otoriterliğine, Serbest Fırka'nın âkıbetine, Halkevleri tartışmasına, hâlâ süren demiryolu mu, karayolu mu tartışmalarına, arada bir yeniden filizlenen uçak sanâyi tartışmalarına ilişkin analizini okurlarla buluşturuyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com