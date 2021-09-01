Cengiz Aytmatov'un Selvi Boylum Al Yazmalım romanından seçmeler

Kırgız edebiyatının efsane ismi Cengiz Aytmatov'un filme çekilen ve çok okunan romanı Selvi Boylum Al Yazmalım romanından özel alıntılar.

Selvi Boylum Al Yazmalım... Yazarın en önemli ve bilinen romanlarının başında gelmektedir. Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrollerini paylaştığı filmi hangimiz izlmedik ki?

Aynı şekilde kitabı da okuyanımız çoktur. ..

İşte bu ünlü romandan seçtiğimiz özel alıntılar..

Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti.

Oysa fazla zorlamayacaksın kendini, yaşamdan alabildiğin kadarına razı olacaksın. Yazgısıyla fazla oynamamalı insan."

AYRILIK VE ÖLÜM...

Sanki ayrılık bize ölüm gibi geliyordu.

“Yaşam her zaman insanın beklediğini çıkarmıyor karşısına.”

Her insanın huyu başkadır. Bir insan kendini tanırsa sorun kalmaz.

"SEVİYORDU AMA ÖZLEMİYORDU"

"Seviyordu ama özlemiyordu, yanındayım diyordu ama uzaktaydı; Sadece sözler vardı kendisi yoktu."

“Umursamaz göründüğüm halde neler çektiğimi bir ben bilirim.”

Elveda Isık-Göl’üm, bitmemiş türküm benim! Elveda Asel! Elveda al yazmalım, selvi boylum! Elveda sevgilim, aşkım! Mutlu olman dileğiyle!.





ACI ÇEKMEK...

"Kendim de bilmiyorum nereye gittiğimi."

"Derin derin ne düşünüyorsun, babayiğit?" diye takıldı. "Para!" diye yapıştırdım yanıtı.

"Biz gençler daha ne kadar acı çekeceğiz?

"Ya insanın yaratılışından bu ya da ben böyleyim, hep bir şeylerin eksikliğini duyuyordum."





GERÇEK AŞK NEDİR

"Gerçek aşkın, sevmenin ve sevilmenin ne demek olduğunu bilmesem belki de onunla kalırdım. Bu sevgi konusu kolay anlaşılacak bir şey değildir."

"Onun mutlu olmasını yürekten diliyordum. Günlerden bir gün, kendisi bile farkına varmadan, onu arayan bir erkekle karşılaşmasını umuyordum. Birinci kocasıyla şansı iyi gitmemişti, istediği şeyi ona ben de verememiştim. Gerçek aşkın, sevmenin ve sevilmenin ne demek olduğunu bilmesem belki de onunla kalırdım. Bu sevgi konusu kolay anlaşılacak bir şey değildir."

DOSTLUĞUN BELLİ OLDUĞU AN

"Dostluk yalnız kara günde değil iyi günlerde de belli olurmuş."

"Aldanıp içimi döktüm onlara ben. Dökülene basıp geçtiler."

"Yaşam her zaman insanın beklediğini çıkarmıyor karşısına."

Ergül Tosun

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