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    Ceylin Erbak Aytekin’in yazdığı Bahar Düşü öykü kitabı

    Yazar Ceylin Erbak Aytekin’in yazdığı Bahar Düşü kitabı, yazarın yazdığı öykü toplamından bir araya gelmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 12:53
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    Ceylin Erbak Aytekin’in yazdığı Bahar Düşü öykü kitabı

    Kurumsal iş hayatını bırakıp hayalindeki yazarlık mesleğine yönelen Ceylin Erbak Aytekin ayrılığın 12 farklı yansımasını anlattığı öykülerinden oluşan ilk kitabı Zamandan Kaçan Ayrılık’tan sonra bu kez şiirleriyle okurların karşısına çıkıyor.

    İncelikli anlatımı ve derinlikli bakışıyla doğaya, hayata ve insana dair mısralarını paylaşan Aytekin’in penceresinden bambaşka renkler görecek, yepyeni düşlere yelken açacaksınız.

    Bu kitabın dizelerinde yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklara dair pek çok gerçeği, hayali, duyguyu ve düşünceyi bulacaksınız.

    Bilmediğim, bilmediğini bildiğim mehtaplı bir yolda yıldızlara kavuşmaktı dileğim diyen mısralarda, doğa, hayat ve insana dair farklı bir yolculuğa çıkarken, şiirler; hayallerim, hayallerime sahip çıkamayışına isyanda diyecek.

    Ceylin Erbak Aytekin’in yazdığı Bahar Düşü öykü kitabı #1

    Sayfa: 72

    Geçmiş ve gelecek...

    Ceylin Erbak Aytekin’in kaleminden bizlere ulaşan Bahar Düşü farklı bir şiir kitabı olarak hem geçmiş hem de günümüz dünyasına zarafetle çentik atıyor.


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