Charles Baudelaire ve Kötülük Çiçekleri

Fransız şair ve yazar Charles Baudelaire'nın en ünlü şiiri Kötülük Çiçekleri'dir. Pek çok şairi etkileyen Charles Baudelaire, adını edebiyat dünyasına altın harflerle yazdırdı.

Hemen hemen tüm dünya dillerinde paylaşılan, kendisinden sonra gelen şiiri ve sanatı derinden etkileyen ve Rimbaud’nun "Şairlerin sultanı", Jules Barbey D’Aurevilly’nin de "Günahkâr bir çağın Dante’si" dediği modern şiirin kurucusu Baudelaire’in, bize kırık ve kara bir aynadan sunduğu azabına tanık olduğumuz Kötülük Çiçekleri şiirin başyapıtlarından biridir.

Modern şiirimizin önemli isimlerini etkileyen bu kitap, yeryüzüne Baudelaire’in büyük ve unutulmaz hediyesidir. Bu çalışmada Les Fleurs du Mal’in Baudelaire hayattayken yapılan baskıları (1857, 1861) ile şairin ölümünden sonra dostları tarafından hazırlanan 1868 baskısındaki şiirlerin tümü yer almaktadır.

Sayfa: 326

MODERN ŞİİRİN KAPILARI

Ayrıca Baudelaire’in modern şiirin kapılarını aralayan sıra dışı poetikası ve efsunlu şiirlerine dair önemli ipuçları veren kronolojik hayat hikâyesi; henüz hayattayken çeşitli dergi ve gazetelerde yer alan, kendisini ve eserini ya göklere çıkaran ya da yerden yere vuran yazılardan örnekler; ölmeden altı yıl önce, 1861’de, annesine yazdığı ve çocukluğuna dair önemli ipuçları veren mektubu, fotoğrafları ile bazı şiirlerinin kendi el yazısı nüshaları da okurla paylaşılmıştır.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com