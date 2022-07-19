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    Charles Baudelaire’nın şiir kitabı: Elem Çiçekleri

    Ünlü Fransız şair Charles Baudelaire’nın en meşhur kitabı ve şiirlerinin olduğu Elem Çiçekleri, şairin önemli şiirlerinin yer aldığı kitabıdır.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 17:37
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    Charles Baudelaire’nın şiir kitabı: Elem Çiçekleri

    Charles Baudelaire’i okumak ve anlamak, iyi bir şairi okuyup anlamanın çok ötesinde modern dünya şiirinin temel niteliklerinin anlaşılmasına kapı açar. Baudelaire’in genelde dünya, özelde Türk şiirine büyük etkileri olan Les Fleurs du Mal adlı yapıtını 1927 yılında Alişanzade İsmail Hakkı Osmanlı Türkçesine aktarmıştır.

    Bu çeviri, Les Fleurs du Mal’in toplu ilk çevirisi olarak edebiyat tarihi açısından dikkate değer. Bunun yanı sıra Osmanlı Türkçesinin imkânlarıyla Baudelaire şiirini başarıyla aktarması bakımından da Türk Edebiyatı’nda edindiği yer hâlâ önemini korumaktadır.

    Elinizdeki kitapla Alişanzade’nin sözü geçen çevirisi çağdaş Türk şiirinin önemli isimlerinden Hilmi Yavuz tarafından Latin harflerine aktarılmıştır.

    Charles Baudelaire’nın şiir kitabı: Elem Çiçekleri #1

    Okura kolaylık

    Hilmi Yavuz, kitabın Fransızca aslıyla karşılaştırmalı olarak gerçekleştirdiği titiz aktarımını geniş bir sözlükle destekleyerek okura kolaylık sağlamaktadır.


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