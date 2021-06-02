Charles Bukowski'nin yalnızlık tarifi

Amerikalı şair Charles Bukowski, aykırı biri olarak bilinir. Şairin aşkları, ve yaşam biçimi çok tartışılmıştı. Yalnızlığı bir de Charles Bukowski'den dinleyin.

Amerikalı şair yazar Bukowski denilince aşkları ve sıra dışı yaşamıyle bilinir. Şairin kadınlara, aşka ve yalnızlığa dair pek çok önemli tespiti edebiyat sayfalarında yer alıyor.

Bukowski, yalnızlığı şöyle tanımlıyor;

"HİÇ YALNIZL HİSSETMEDİM KENDİMİ"

"Hiç yalnız hissetmedim kendimi. Bir odada tek başıma kaldım, intiharın eşiğinde. Kendimi çok kötü hissettiğim oldu, ama hiçbir zaman birinin odaya girip kendimi daha iyi hissetmemi sağlayacağını düşünmedim? Ya da birkaç kişinin. Başka bir deyişle, yalnızlık beni hiçbir zaman rahatsız etmemiştir, çünkü yalnız kalmaya doyamam. Ben kendimi insan dolu bir odada ya da tezahürat yapan seyircilerle dolu bir tribünde en yalnız hissederim."





"GÜÇLÜ İNSANLAR GENELLİKLE YALNIZDIR"

"En güçlü insanlar genellikle yalnızdır. Hiçbir zaman içimden, şuh bir sarışın içeri girince kendimi daha iyi hissedeceğim,”diye geçirmedim. Hayır, onun hiçbir yararı olmaz. İnsanları bilirsin, "Hey, Cuma akşamı, ne yapacağız? Burda kös kös oturacak mıyız?" Evet, kesinlikle. Çünkü yok dışarıda bir şey. Aptallık sadece. Aptal insanlarla fingirdeyen aptal insanlar. Geceye koşa koşa çıkmak gibi bir ihtiyaç içinde olmadım hiçbir zaman. Barlarda gizlendim, çünkü fabrikalarda gizlenmek istemiyordum. Hepsi bu. Milyonlarca insan adına özür dilerim, ama ben kendimi hiçbir zaman yalnız hissetmedim. Kendimden hoşnutum."

Ergül Tosun

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