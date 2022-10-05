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    Charles Dickens'ın okunası klasiği: Martin Chuzzlewit kitabı

    İngiliz romancı Charles Dickens'ın Martin Chuzzlewit kitabı, yazarın İki Şehrin Hikayesi ve diğer eserleri kadar bilinmese de değerinden bir şey kaybetmiyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 11:41
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    Charles Dickens'ın okunası klasiği: Martin Chuzzlewit kitabı

    İngiliz edebiyatının Oliver Twist ve David Copperfield gibi kültleşmiş kahramanlarının yaratıcısı Charles Dickens, Martin Chuzzlewit kitabında, büyük bir aile içinde mirastan pay kapmak uğruna dönen entrikaları anlatırken gerilimi tırmandırarak heyecanlı bir roman sunuyor okurlarına.

    Çıkar çatışmaları sonucu insan ilişkilerinin ne kadar çirkinleştiğini, aile içi gerilimlerin ne boyutlara ulaştığını görüyoruz Martin Chuzzlewit’te. Amerika seyahatinin yer aldığı bölümlerdeyse yazar, Amerikan yaşam tarzını, geleneklerini ve siyasi düşüncesini nükteli bir üslupla eleştiriyor.

    "Hep unutulduğu yerden gelecektir"

    "İnsanlar neşelenmek istediklerinde ve tutkunun acınası çekişmelerinden yorularak en silik şeylerde bile şiirin gizemli müziğini aradıklarında, Dickens hep unutulduğu yerden çıkıp gelecektir."

    STEFAN ZWEIG

    Charles Dickens ın okunası klasiği: Martin Chuzzlewit kitabı #1

    Sayfa: 866

    "Ne varsa orta yerde"

    "Dün Dickens’tan aşağı yukarı yüz sayfa okudum… Ne kadar doğrudan, renkli. Daha çok tekdüze, ama nasıl da zengin ve yaratıcı. Ancak yüce bir yaratıcılık değil bu. Ne varsa orta yerde."

    VIRGINIA WOOLF


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