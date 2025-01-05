Christopher Farnsworth'un insan zihnine ulaşabilen romanı: Ne Düşündüğünü Biliyorum

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Soluk soluğa macera, bilimsel altyapıyı aksiyonla birleştiriyor, ortaya elden bırakılmayan bir roman çıkıyor.

Kitabın konusuna gelince...

John Smith, kimileri için lütuf, kimileri için lanet sayılacak özel bir yeteneğe sahip: insanların zihinlerine erişebiliyor. Akıllarına takılan şarkıları, herkesten sakladıkları sırları, gizledikleri korkuları, unutamadıkları acı dolu anları bir bakışta okuyabiliyor...

Sürpriz değil, CIA onu en güçlü ajanlarından biri haline gelene dek ihtimamla yetiştirdi, yeteneklerini zorlayarak geliştirdi. Ve yine sürpriz değil, John gibiler tek yere bağlı kalamaz...

Teşkilattan bir gece ansızın kaçtı ve şimdi özel danışman olarak çalışıyor, en büyük mücadelesi de kendisiyle. Tek derdi yeteneğinin karanlık potansiyelini kontrol altında tutmak ve beladan uzak kalmak.

AKIL SAĞLIĞINI RİSKE ETMEK

Yeni müşterisi milyarder yazılım gurusu Everett Sloan’ın teknoloji dehası eski çalışanını araştırması için John’u tutmasıyla işler fena karışıyor. John, güçlerini sonuna kadar kullanmanın hayatta kalmak için tek umudu olduğunu biliyor, bu kendi akıl sağlığını riske atmak anlamına gelse bile.

KİTAP HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

"Biraz James Bond, biraz Jason Bourne, biraz Profesör X... tek farkla: Bizim kahramanımız daha zeki, daha esprili ve daha hızlı koşabiliyor. Christopher Farnsworth Ne Düşündüğünü Biliyorum'da gelmiş geçmiş en büyük silahı kılıfından çıkarıyor: insan zihni!”

Beau Smith

“Chris Farnsworth tıpkı kahramanı gibi zihin okumayı biliyor, son sayfaya gelene kadar beni kendine bağlamayı bildi. Ne Düşündüğünü Biliyorum şimdiye kadarki en iyi romanı.”

Ian Tregillis

“Telepati ve kirli işler...Yoğun macera ve tekno-gerilim...Güçlü yeteneklere sahip göz alıcı bir kahraman...Ne Düşündüğünü Biliyorum'da her şeyin en iyisi var ve baştan sona çok eğlenceli.”

Jonathan Howar y

Yazar Christopher Farnsworth

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