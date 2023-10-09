Çiğdem Aldatmaz, okurları yazarların gizli dünyalarına götürüyor Yazar Çiğdem Aldatmaz'ın Yazarların Gizli Yaşamları 40 Yazardan 40 Mektup kitabı, dünya ve Türk edebiyatının önde gelen kalem ustalarının gizli dünyalarına ışık tutuyor.

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Yazar Çiğdem Aldatmaz'dan okunası ve üzerine düşünülmesi gereken bir kitap... Yazarların Gizli Yaşamları 40 Yazardan 40 Mektup...

Aldatmaz bu kitabında hepimizin severek okuduğu yazarların bilinmeyen dünyasına okurları davet ediyor. Hem düşündürüyor, hem de bilgilendiriyor. Önemli kaynak özelliği taşıyan bu kitapta birçok önemli detay var.

Kitaplarını severek okuduğumuz yazarları en kadar tanıyoruz? Onları sadece kitaplarıyla tanıdığımızı düşünürsek sanırım yanılmış oluruz. Çiğdem Aldatmaz da bu gerçeği biliyor olmalı ki böyle bir kitap kaleme aldı.

Her edebiyatseverin mutlaka okuması gereken; Yazarların Gizli Yaşamları 40 Yazardan 40 Mektup her kitaplıkta bulunması elzem olan bir okuma özelliği taşıyor.

Mai ve Siyah basılırken hangi yayıncılık skandalları yaşandı? Tevfik Fikret'in bilinmeyen duygu dünyasında neler vardı? Ömer Seyfettin edebiyattan neden nefret etmişti? Halikarnas Balıkçısı kime âşıktı? Bernard Shaw'ın eserleri neden yasaklandı?

Yasak aşk ve daha fazlası

Tanpınar neden bir dönem Paris'e gitti? Dante'nin sürgünü, Nerval'in İstanbul maceraları, Rimbaud'nun umutsuz aşkı, Holderlin'in gizli tutkuları, Frued'un marazi aşkına yazdığı satırlar, Lawrence'in yasak aşkı ve daha fazlası...

Yazar Çiğdem Aldatmaz

Efsaneleşmiş hayatlar

Mektup bitti, ama bir edebi eser olarak dünyamızda yaşıyor. Bize geçmişten bugüne yansıyan sırlar fısıldıyor. 40 yazarın efsaneleşmiş hayatları bir araya geliyor.

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