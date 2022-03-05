Çiğdem Sezer'in gençlik romanı: Son Şans Durağı

Çok ödüllü şair, yazar Çiğdem Sezer, yeni gençlik romanı Son Şans Durağı'nnda yoksun ve yoksul gençlerin hayat yürüyüşüne sporun ve sanatın iyileştirici dokunuşuyla eşlik ediyor.

Edebiyatımızın her yaştan okura seslenebilen çok ödüllü şair ve yazarlarından Çiğdem Sezer, kayıplar ve yoksunluklarla büyüyen bir grup gencin hayata tutunma serüvenini dillendiriyor, onların hayat yürüyüşüne sıcak bir dayanışma hikâyesiyle eşlik ediyor.

GELECEK UMUDU

Umutsuzluk bürümüş, ruhu yaralı liseli gençlerin hayatına bir öğretmenin, sporun ve sanatın sihirli dokunuşlarını resmediyor. İnce ayrıntılar, gerçekçi karakterler ve sürpriz patikalarla bezeli roman, gelecek umudunu ve yeni yollar aramanın cesaretini duyumsatıyor.

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KİTAP NE ANLATIYOR?

İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde babası ve üvey annesiyle birlikte yaşayan Sefa, meslek lisesi öğrencisidir. Yoksul ve parçalanmış ailelerden gelen gençlerin buluştuğu okulda, müdür bile çoktan onlardan umudu kesmiştir. Ama yeni beden eğitimi öğretmeni hentbol takımı kurmak isteyince işler değişir.

SPOR VE SANATIN GÜCÜ

İlk kez karşılaştıkları bu spor için bir araya gelen gençler, umut sayısı uğruna deli gibi çalışırlar. Erken yaşlarında hayatla çarpışmaktan örselenmiş olsalar da, önlerindeki kapılar, spor ve sanat sayesinde açılabilecek midir?...

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