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    Çinli romancı Lao She'nin en önemli romanı: Kedi Gezegeni

    İntihar ederek hayatına son veren Lao She'nin Kedi Gezegeni romanı, yazarın önde gelen eseri olmakla birlikte aynı zamanda Türkçede ilk defa yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 09:29
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    Çinli romancı Lao She'nin en önemli romanı: Kedi Gezegeni

    Kedi Gezegeni Çin edebiyatının en önemli ve en ünlü karşı-ütopyacı eseridir. Eser ilk kez Xiandai dergisinde Ağustos 1932 ile Nisan 1933 arasında tefrika edilmiştir. Lao She karamsar, karanlık, keskin mizahıyla uzay gemisi Mars’a düşen kahramanının, Kedi İnsanlar ve hızla uçuruma ilerleyen kültürleriyle karşılaşmasını anlatır.

    Kedi Ülkesindeki siyasi çalkantıları, yozlaşmış kurumları, her şeye kayıtsız, umudunu yitirmiş, çürümekte olan “büyülü yaprak” bağımlısı toplumu yer yer acı verecek ölçüde gerçek bir mizahla resmeder. Kedi Gezegeni bu karamsar, kasvetli havası yüzünden ülkesinde eleştiriler alsa da birçok yabancı dile çevrilmiş, Çin dışında da büyük ilgi görmüştür.

    Çinli romancı Lao She nin en önemli romanı: Kedi Gezegeni #1

    Sayfa: 216

    İlk kez Türkçede

    Yazarın ülkesinde yaşanan dönemin başarısızlıklarına bir tepki olduğunu söylediği, bir tür deney olarak tanımladığı Kedi Gezegeni, Lao She’nın dünya edebiyatının en önemli karşı ütopyacılarından biri olarak anılmasını sağlamıştır. Kedi Gezegeni özgün dili Çinceden yapılan çevirisiyle Türkçede ilk kez yayınlanıyor.


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