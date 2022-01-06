Çocuğa okuma kültürü kazandırmak için 5 öneri

Uzmanlara göre küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı, çocukların ilerleyen dönemlerde daha hızlı anlama, kavrama ve anladığını doğru ifade edebilme yeteneklerine katkı sağlıyor.

Günümüzde ise teknolojinin gelişimi ile çocukların ilgi odağı olan tabletler, telefonlar ve oyun konsolları çocuğun okuma alışkanlığını arka plana atıyor.

Bu kapsamda "Çocuğum niye kitap okumuyor?" demek ile "Niye piyano çalamıyor?" demenin aynı şey olduğunu dile getiren Eğitim Danışmanı Murat Karcıoğlu, kitap okuma kültürünün oluşmasının anne karnında başlayan çocuğun büyüme ve olgunlaşmasıyla uzun alışkanlıkların ve egzersizlerin neticesinde gelişen bir durum olduğunu vurguluyor.

"KİTABA PİJAMA GİYDİRMEYİN!"

Kitap okumak her yaş grubu için eğitici ve öğretici aktivitelerin başında geliyor ancak çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için ebeveynlerin de örnek olması gerekiyor. Kitabı uykuya geçiş yolculuğundan çıkartarak güne yaymak gerekiyor. Bu kapsamda küçük yaştaki bir çocuğa uykuya geçişte kitap okumanın bir sakıncası olmadığını yetişkin çocuklarda ise uyku öncesi okunan kitabın daha farklı sonuçlar doğurabileceğinin altını çizen Karcıoğlu, "Bu gibi durumlarda çocuk, kitabı sadece yatmadan önce yapılan bir eylem olarak görür, zihninde kitabı ninnileştirir. Günün daha erken saatlerinde gerçekleştireceği herhangi bir okuma eylemi çocuğun uykusunun gelmesine neden olur. Çocuğun severek okuduğu sürükleyici bulduğu kitaplar ise gece yatmadan önce okunduğunda karanlıkta salgılanan uykunun uyarıcısı olarak bilinen ‘melatonin’ hormonunun salgılanmasını baskılayarak, uyku kalitesinin düşmesine neden olabilir." diye belirtti.





KİTAPLIĞI DEKOR OLMAKTAN ÇIKARIN

Evi kitaplığa çevirin. Bırakın dağınık kalsın. Çocuklar, dağınıklığı sever. Kitapsız bir evden daha kötüsü okuru olmayan kitaplarla dolu bir evdir. Kitap, evin her yerinde olmalıdır.

Evin banyo veya mutfak gibi alanlarında kullanacağınız dergi veya gazetelerin olduğu raflar, sehpanın üstünde duran kitaplar çocuğun okumaya ilgisini artıracak küçük görünen, büyük detayları oluşturur.

KİTAPTAN KALELER YAPMAK

Oyun, çocuğun en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu yüzden çocuk için oyun ve oyuncağın önemi yadsınamaz.

Çocuğa pahalı oyuncaklar almak yerine çocuğun hem kendini hem de dış dünyayı keşfetmesine olanak sağlayacak kitapları onun oyun sepetindeki en değerli oyuncakları haline getirin.

Alışveriş merkezlerinde oyuncakçılar kadar kitapçıları da gezin. Belki de kitapçıda yolunuzun kesiştiği bir kitap, çocuğunuzun en iyi oyun arkadaşı olacaktır.





YANILGILARDAN KURTULUN

Ebeveynler çoğu zaman "Her kitabın bir iletisi olmalı" düşüncesi ile çocuklarına kitap alırken seçici davranıyor ancak bu bakış açısı çocuğu kitap okuma alışkanlığı kazandırırken doğru bir yol değil.

Bu yüzden kitaplıkta, edebi, macera, bilim kurgu gibi her alanda okunabilecek hikayeye sahip kitapların yer alması gerekir çünkü her çocuğun hayal gücü, ilgi alanı farklıdır.

Bu yüzden çocukların sevdikleri alandaki hikayeleri konu alan kitapları okuması merak duygusu ile kitap okuma alışkanlığını kuvvetlendirirken ve hayal güçlerini de geliştirir.

KİTAP ÖDEV DEĞİL

Kitap okumak, çocuğun tüm hayatına yayması gereken bir hazdır. Kitap okumayı ödev veya ceza aracı yöntemi olarak zorunlu hâle getirmek çocuğun kitabı stres halinde okumasına, kitaba karşı olumsuz bir tutum beslemesine ve okuma alışkanlığının başlamadan bitmesine neden olur.