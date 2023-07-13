Çocuk edebiyatının usta yazarı Feridun Oral'ın kitaplarına yurt dışında büyük ilgi Çocuk edebiyatının en önemli isimlerinden ressam, yazar ve illüstratör Feridun Oral’ın kitapları, ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Türkiye’de Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan yazarın kitapları, ABD’den Çin’e, Almanya’dan Japonya’ya toplam 24 ülkede daha yayınlıyor.

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2017’de yurt dışında en çok eseri yayınlanan yazar olarak 2017 TET İhracat Başarı Ödülü’nü ve ardından 2019’da da Bologna İllüstratörler Sergisi’ne seçilen illüstrasyonlarıyla “Mükemmellik Ödülü” alan Feridun Oral’ın kitapları birçok dünya diline çevrildi.

Yurt dışında ağırlıklı olarak Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Japonya, Çin, Kore, İsveç, Norveç, Hollanda, Makedonya, Romanya, Tayvan gibi 24 ülkede kitapları yayımlanan Oral’a en çok ilgi de Çinli okurlardan… Yazarın Çin’de şu ana kadar toplam 12 kitabı basıldı.

Feridun Oral, ülkemizde de kısa bir süre önce Aydın Doğan Vakfı tarafından bu sene 35.’si düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Cumhuriyet'e yön veren sanatçılar

Vakfın Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak illüstrasyon alanına yön veren sanatçılara bu yıl takdim ettiği ödül, düzenli aralıklarla eser üreten, kitapları günümüz çizerlerine ve illüstratörlerine ilham kaynağı olan ve aynı zamanda jüri üyeliği yaparak deneyim ve birikimini aktaran aralarında Feridun Oral’ın da olduğu sanatçılara verildi.