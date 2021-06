Çocuk kitaplarının yazarı Gizem Gözde Uçar anlatıyor

Çocuk kitaplarının yazarı Gizem Gözde Uçar, çocuklar için neden yazdığını verdiği söyleşide dile getiriyor.

Gizem Gözde Uçar, sevilen çocuk kitaplarının yazarıdır. Uçar verdiği söyleşide soruları yanıtladı.

İşte Edebiyat Haber'de yer alan o söyleşi...

Neden çocuklar için yazıyorsunuz?

"Aslında sadece çocuklar için yazıyorum ve çiziyorum diye ayırt etmiyorum. Hikayeler anlatmayı seviyorum; hem resimlerimle hem kelimelerimle. Ancak bence bir hikayenin ulaşabileceği en yüksek nokta bir çocuğun kalbine, ruhuna dokunması, ona ilham vermesi, olacağı kişiyi etkilemesi. O yüzden çocuk edebiyatının ve çocuk illüstrasyonunun yeri çok özel bende."

Okuduğunuz ilk çocuk kitabı hangisiydi? Sizde ne gibi izler bıraktı?

"İsmini maalesef hatırlayamıyorum. Hafızamda yer eden, yumuşak renkli illüstrasyonları olan; içinde Güneş, Ay ve gezegenlerin anlatıldığı bir kitap. Beynimde bir sürü kapılar açmıştı, bana hissettirdiklerini hâlâ çok net hatırlıyorum. Resimlerinden, anlatımından çok ama çok etkilenmiştim. Zaten hemen ardından da kendi resimli kitaplarımı, dergilerimi yapmaya, evde yayınevcilik oynamaya başlamıştım."





Gizem Gözde Uçar

Bu kitabı keşke ben yazsaydım, dediğiniz bir kitap oldu mu?

"Daha çok "Ah, bu tam benlik,"dediğim, hem hikayesinde hem çizimlerinde kendimi bulduğum kitaplar oldu. Örneğin, Vahşi Şeyler Ülkesi’nde, Küçük Prens ve Andersen Masalları gibi beni ve tüm dünya çocuklarını çok etkileyen hikayeler var. İşte bu hikayeler, bu kitaplardaki çizimler sayesinde bir sürü çocuk, bir sürü başka başka hikayeler anlatıyor şimdi. Bu yüzden ben de böyle kitaplar için keşke ben yazsaydım demiyorum ancak umarım bir gün benim yazdığım, çizdiğim hikayeler de başka çocuklara bu şekilde ilham olur diyorum."





Çocuklara yönelik kitaplardan en son hangisini okudunuz? Kitapla ilgili düşüncelerinizi kısaca belirtebilir misiniz?

"En son Pimm van Hest ve Sassafras De Bruyn’ün hayal gücünden I Give You My Heart adlı resimli kitabı okudum. Kitabın çizimleri ve hikayesi tam olarak iş birliği içerisinde. Böyle oldu mu kitabın her sayfası sizi ayrı duygulara götürüyor. Ayrıca bu kitap, içerisindeki kağıt kesme sanatı uygulamaları ile de tam bir sanat eseri. Herkese tavsiye ederim."

Ergül Tosun

