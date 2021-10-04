Fatma Nudiye Yalçı, sadece bir oyun yazarı değil aynı zamanda pedagog, gazeteci, çevirmen, felsefeci ve çocuk öyküsü yazarı.

Fatma Nudiye Yalçı, 1904’te varlıklı denebilecek bir ailenin çocuğu olarak doğar. Tam bir kitap kurdu; aynı zamanda meraklı, sorgulayan ve çok araştıran bir çocuktur.

Kadın yazarlar arasında repertuara alınabilecek nitelikte ilk oyunu kaleme alan Fatma Nudiye Yalçı, “Beyoğlu 1931” adlı eseriyle Türk Tiyatro Tarihi’nde yer edinir.

Oyun, Darülbedayi’de sahnelenmek üzere repertuara alınır ancak seyirciyle buluşamaz. Dönemin tanınmış bütün aydınlarının toplandığı Resimli Ay çevresinde yer alır.

Ve onların arasında en şöhretli isim Nizamettin Nazif’le kısa süren evliliğini, 1930’lu yılların muhafazakârlığına rağmen kendi isteğiyle boşanarak noktalar.

Ardından büyük hayranlık duyduğu ve mücadelesinden etkilendiği Hikmet Kıvılcımlı’yla aşk yaşamaya başlar.

Birlikte yayınevleri kurarlar. Her türlü baskıya rağmen Türkiye’de sanatın ve kültürün tanınmasını sağlayacak pek çok eseri yayınlarlar. Onların yaşadığı sadece aşk değil, uzun yol arkadaşlığıdır.

KARAKOLLARDA AYRI HÜCRELER

Karakollarda ayrı hücreler, farklı şehirlerde cezaevleri, nihayetinde aynı çatı altındaki birliktelikleri son bulsa da Doktor Hikmet başkasıyla evlense de yoldaşlıkları Fatma Nudiye ölene kadar sürer. Fatma Nudiye, aynı zamanda çocuklar için öyküler ve eğitim kitapları yazar.

BAŞLAYAN ZOR GÜNLER

Kendisinden iki yıl sonra tahliye olan Kıvılcımlı, Emine Hanım’la nikâh masasına otursa da mücadele arkadaşlıkları devam eder. Birlikte Vatan Partisi’ni kurarlar.

Partinin Kültür Divanı Başkanı olan Fatma Nudiye, işçilerle piknikler düzenler; mitinglerde öyküler ve fıkralarla önemli kıssalar aktarır. Menderes tarafından parti kapatıldıktan sonra Nudiye’nin çok zor geçen bir hapislik dönemi daha başlar.

"ÇOK UTANIYORUM"

Psikolojisi, sağlığı bozulur fakat ona bu konuda da omuz veren yine Doktor Hikmet yurt dışında tedavi olmasını sağlar.

Fatma Nudiye, Bulgaristan’daki sürgün hayatı boyunca üretmeye devam eder. "Çok utanıyorum; bir teyzem olduğunu 61 Anayasası’nın göreceli özgürlük ortamında öğrendim." diyen tiyatro sanatçısı yeğeni Beklan Algan, Avrupa turnesine çıktığında kendisiyle buluşur.

BAĞIMSIZ AYDIN BİR KADIN

Bir kadın olarak kendini var etmeyi başarmış bir aydındır. Fakat büyük bedeller ödeyerek açtığı yolda bugün pek çok kadının yürümesini sağladı.

Ergül Tosun

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