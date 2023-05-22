Çocuklar dijital kütüphaneyle okuma alışkanlığı kazanıyor Online oyunlar, öğretici videolar ve uzaktan eğitimden sonra teknolojinin hayatın merkezi haline geldiği günümüzde, çocuklar kitap okumak için de dijitaldeki olanaklardan faydalanıyor. Dijital kütüphanede farklı konularda yüzlerce kitaba erişebilirken, aynı zamanda okuma alışkanlığını da pekiştiriyor.

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Çevrimiçi eğitim ve dijital okuryazarlığın yaygınlaşmasıyla birlikte e-kitap platformlarının popülaritesi de artıyor. Londra merkezli araştırma şirketi Technavio'nın hazırladığı rapora göre, küresel e-kitap pazarının 2027’ye kadar 8,3 milyar dolar değerine ulaşması bekleniyor. Konuyu değerlendiren Okuvaryum Kurucusu Esat Uğurlu, “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünya genelinde birçok insan, günlük rutin işlerinde akıllı telefon ve tabletlerden faydalanıyor. Dijital çağa doğmuş çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını küçük yaşta kazandırmak için uygulamamızda okuyuculara farklı konularda ve seviyelerde yüzlerce kitap sunuyoruz” dedi.

Dijitalda farklı hikayeler...

E-kitap platformlarının ivmeyle gelişip büyümesindeki etkenlerin başında kaliteli içeriğe hızlı ve kolay erişim, değişik ilgi alanlarına uygunluk ve basılı kitaplara oranla çok daha uygun fiyatla okuyucuya ulaşmak olduğunu belirten Esat Uğurlu, çocukların zaten kullandıkları cihazlarla kitap okumayı severek bunu bir alışkanlığa dönüştürmesinin çok daha kolay olduğunu aktararak, “Eğlenceli bir uygulama ve yüzlerce farklı hikaye ile çocukların kendi ilgi alanlarına hitap eden kaynak çeşitliliğini yaratıyoruz” dedi.

Kitap okumanın çocukların hayal gücünü zenginleştirmeye, empati yeteneğini ve dil becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğunun altını çizen Okuvaryum Kurucusu Esat Uğurlu,

Çocukların ilgi alanları

“Ebeveynler kendilerine çocuklarına kitap okumayı nasıl sevdireceklerini sık sık soruyor. Dijital platformların basılı materyaller ile birlikte kaynak olarak kullanılması artık çağın gereksinimi haline geldi. Dijitalleşmenin etki alanı ve besleyici yönünden faydalanarak çocuklar için yüzlerce kitap seçeneğini platformumuzda barındırıyoruz. Çocuklar tablet, akıllı telefon gibi sürekli kullandıkları cihazlarda hem keyifli vakit geçiriyor hem de okuma alışkanlığı kazanıyor. Yeni gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile Yapı Kredi Yayınları’nın çok beğenilen çocuk kitapları da platformumuzdaki yerini aldı” şeklinde konuştu.

Okuma becerilerinin yorumlama, aktarma, eleştirme ve üretme temelinde geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Okuvaryum Kurucusu Esat Uğurlu,

"Çocuklar daha iyi odaklanıyor"