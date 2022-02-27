Çocuklar için akıcı okumanın ve okuduğunu anlamanın yolları

Çocuklar için akıcı okumanın ve okuduğunu anlamanın yolları

Dil ve konuşma alanında uzmanlaşmış Treysi Terziyan ile Stefani Terziyan'ın akademik araştırmaları, kişisel deneyimleri ve pratik uygulamaları ile çocuklar daha akıcı kitap okuyabilecek.

Harf Bilgisi ve Edebî Beceriler kitabı okuma, yazma ve kelime bilgisini güçlendirme konularında ebeveynlere ve eğitmenlere rehberlik ediyor, çocukları 'korkusuzca okumaya yüreklendiriyor.

Harflerin farklı şekillerinden kelime içinde harf bulmaya; film tartışmaktan hikâye ögelerini belirlemeye uzanan kapsamlı bir içerik sunan bu kaynak kitap, pek çok temel bilgi vermenin yanı sıra kolaydan zora doğru ilerleyen alıştırmalar eşliğinde çocukları bilinçli okuryazarlığa adım atmaya teşvik ediyor.

Kimler için hazırlandı?

Okuma güçlüğü çeken, okumaya yeni başlayan çocuklar ve okuma hızlarını artırmak isteyen ilkokul öğrencileri için; ebeveynler ve eğitmenler gözetiminde uygulanması öngörülerek hazırlandı.





Sayfa: 168

Hedefi nedir?

Akıcı okumakta ve okuduğunu anlamakta zorlanan çocuklara çeşitli alıştırmalar yardımıyla okuryazarlık sevgisi aşılamak; çocukların okuma ve yazma becerilerini desteklemek isteyen ebeveynlere ve eğitmenlere kılavuzluk etmek hedefiyle yayımlandı.

Nasıl bir içerik sunuyor?

Kitap iki ayrı bölümden oluşuyor: ''Harf Bilgisi'' bölümünde; harfleri tanımaya ve kolay yazmaya yönelik görsel dikkate dayalı alıştırmalar yer alırken; ''Edebî Beceriler'' bölümünde, okuma ve yazma, okuduğunu anlama alıştırmaları ile hikâye yapısı çalışmaları bulunuyor.





Öne çıkan özellikleri neler?

Kullanım kılavuzu ve açıklayıcı yönergeler, daha önce odak gruplarla uygulanmış destek çalışma materyali, gündelik hayatla ilişkilendirilmiş etkinlik fikirleri, birden çok defa tekrarlanıp, geliştirilerek çözülebilecek alıştırmalar, ''Sen de Oku'' koleksiyonunda yer alan eserler ile pratik yapma olanağı ve Gül Sarı'nın özgün resimleriyle fark yaratıyor.

İletişim için:

Kitap@ensonhaber.com.tr