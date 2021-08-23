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    Çocuklar için okuma önerisi: Burası Bizim Evimizmiş Şimdi

    Öykücü Dilek Emir'in çocuklar için yazdığı Burası Bizim Evimizmiş kitabı, küçük okurları oyunların sürprizlerle dolu, neşeli dünyasına çağırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 11:02
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    Çocuklar için okuma önerisi: Burası Bizim Evimizmiş Şimdi

    Öykücü Dilek Emir'in ilk çocuk kitabı Burası Bizim Evimizmiş, usta sanatçı Huban Korman'ın desenleriyle görsel bir şölene dönüşüyor.

    Aynı apartmanda yaşayan dört çocuğu bir evcilik oyununda buluşturan neşeli öykü, çocukluğun sınırsız hayal gücünü yüceltiyor. Hayatı öğrenmenin ilk adımı olan çocuk oyunlarının yaratıcılıkla kuşatılmış büyüleyici evrenine odaklanıyor.

    Ortak okumalar için ideal olan bu çok renkli kitap, arkadaşlığın, birlikte düşünmenin, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve iyiliğin kapılarını aralıyor.

    Çocuklar için okuma önerisi: Burası Bizim Evimizmiş Şimdi #1

    DÖRT ARKADAŞIN HİKAYESİ

    "Ayça, Selin, Gökçe ve Can... Komşu dört arkadaş, apartmanın bahçesinde evcilik oynarlar. Yemeği kimin yapacağı, işe kimin gideceği, hasta çocuğa kimin bakacağı, çorbaya konacak kurbağayı kimin yakalayacağı gibi önemli görevleri bölüşmeleri gerekir. Naciye Teyze'nin çiğbörekleriyse oyunun en lezzetli bölümüdür. Gökçe, hasta anneannesi, ters dönüp duran yavru kaplumbağalarla ilgili anısını anlatınca, "Ne istersem yapabilirim hayatta!" diye düşünür. Çocukluğun neşesi balkonlardan, bahçelerden taşar…"

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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