Çocuklar için okuma önerisi: Mart Twain'den Çalınan Taç

Küçük okurlarımızı asla unutmuyoruz. Onlar için de her hafta yeni kitaplar öneriyoruz. Bu hafta ise Mart Twain'nın Çalınan Taç kitabını minik okurlarımıza sunuyoruz.

Çocuk kitapları da yayınlanmaya devam ediyor. Çocuk okurların zevkle okuyacağı Çalınan Taç, büyük Amerikalı yazar Mark Twain'nın çocuklar için yazdığı eseridir.

Mundi'nin kısaltılmış çocuk klasiklerini bir araya getirdiği Mundi Çocuk Klasikleri serisi her ay eklenen kitaplarla genişlemeye devam ediyor. Serinin son kitabı Mark Twain'in Tom ve Edward'ın eğlenceli hikâyesini anlattığı Çalınan Taç.

Kitap ne anlatıyor

Dilencilik yaparak hayatını kazanmaya çalışan Tom, yoksul bir ailenin çocuğudur. Ona ikizi kadar benzeyen ve aynı gün doğan Edward ise İngiltere'nin biricik veliaht prensidir. Birbirinden ayırmanın imkânsız olduğu bu iki çocuk bir gün karşılaşırlar ve sırf eğlence için elbiselerini değiştokuş ederler.

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Zorlukları tecrübe etmek

Prens olur dilenci, dilenci ise asil bir prens. İşte hikâye böyle başlar... İkisi de kurallarını hiç bilmedikleri yeni hayatlarında türlü macera yaşar. Dilenci Tom bir prens olmanın, sorumluluklar ve görevler altında ezilmenin ne demek olduğunu, Prens Edward ise yoksulluğun ve sefaletin zorluklarını tecrübe eder.