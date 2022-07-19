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    Çocuklar için yeni okuma önerileri: Sevimli Peanuts

    Çocuklar için yeni okuma önerileri: Sevimli Peanuts

    Sevimli Peanuts ekibi sizleri yepyeni maceralarına davet ediyor. Çocukların keyifle okuyacağı seri kitaplar...
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 15:03
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    Yaz tatilince dinlenmenin yanında kitap okumanın önemini de uzmanlar sık sık vurguluyor. Bunun için mümkün olduğunca bol bol okumak gerekiyor. Kitap Ayracı sayfası olarak siz çocuklara yepyeni bir okuma listesi hazırladık.

    İşte minik okurlara yeni kitaplar...

    Haydi Kütüphaneye Gidelim

    Sally çok heyecanlı çünkü bugün kütüphaneye üye olacak! İlk kitabını ödünç almak için sabırsızlanıyor. Ne şanslı ki Charlie Brown, Linus ve diğer arkadaşları da yanında olacak.

    Snoopy, Ay'a Giden İlk Köpek

    Snoopy'nin olağanüstü bir fikri var. Ay'a gidecek! Ama acaba akşam yemeği için zamanında eve dönebilecek mi?

    Çocuklar için yeni okuma önerileri: Sevimli Peanuts #1

    Astronot Sally Brown

    Sally Brown uzaya giden ilk Amerikalı kadın Sally Ride hakkında bir kitap okudu. Şimdi Sally Brown'un yapması gereken tek bir şey var: Astronot olmak.

    Okul Zamanı Charlie Brown

    "Charlie Brown sürekli okul hakkında kaygılanıyor. Bu senenin, hayatındaki
    tekdüzelikten kurtulup gerçekten sıradışı bir şey yaptığı sene olmasını istiyor… ama yaöyle olmazsa? Charlie Brown kaygılanmayı bırakabilir mi? Sonuçta okul eğlencelidir. Değil mi? Kaygılanmayı bırak Charlie Brown.."

    Linus'ın Yeni Gözlükleri

    Görünüşe göre Linus'ın yeni gözlüklere ihtiyacı var. Ama bir sorunumuz var! Linus gözlük takmak istemiyor. Sizce gözlük takmak o kadar da kötü bir şey mi sahiden?

    Peanuts: En Yakın Arkadaşlar

    Snoopy ve Woodstock Snoopy ve Woodstock'ın bir sürü anısı var ama bu onların en sevdiği. Bu ikilinin tanışma öyküsünü ve nasıl birbirlerinin en yakın arkadaşı olduklarını öğrenmeye ne dersiniz?



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