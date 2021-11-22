Çocuklar için yeni okuma önerisi: Norveç Tatili

Reyhan Algül'ün yeni kitabı Norveç Tatili, çocukların çok seveceği bir okuma önerisi sunuyor.

Ebeveynler, öğretmenler ve bu kitabı okumak isteyen kitapseverler, her şeyin hem çok daha kolay hem de çok daha zor olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Karmaşık bir dünyada, hepimiz yolumuzu bulmaya çalışıyoruz.

Bu yolculukta iç dünyamız çok önemli bir rehber. İç dünyamızı anlamanın en önemli yolu da duygusal okur yazarlığımızın gelişmesi. Ara tatilde çocuklarınıza vereceğiniz en iyi hediye kitap olabilir. Bunun için çocuklar için yazılan ve keyifle okunan Norveç Tatili kitabı, çocuklar için iyi bir okuma serüveni sunuyor.

Çocuklarınıza okuma sevgisi kazandırmak istiyorsanız; çocuğunuza erken yaşta okuma aşkı kazandırmalısınız. Bunun için önerdiğimiz kitaplara göz atmanızda fayda var.

Ailesinin de yardımıyla korkularıyla yüzleşen ve farklı bir kültürü deneyimleme fırsatı bulan Evren’e, Norveç’te doğa şarkıları ile minik kar taneleri eşlik eder. Norveç Tatili, raflarda yerini alarak minik okurlarıyla buluştu.

KİTAPTAN...

Evren, kedisi Vino’yu, sıcacık yatağını ve çikolata yemeyi çok seven bir çocuktur. Ailesi Evren’in halasını ziyaret etmek için bir kış tatili planladığında, Evren bilmediği soğuk bir ülkeye gideceği için kaygılanır. Bu kaygıların heyecana dönüşmesi ise uzun sürmez.

BİR ÇOCUK ÖYKÜSÜ

Norveç Tatili kitabı, çocuklarının kendi duygularını tanımaları ve duygusal okur yazarlıklarını geliştirmeleri için sayısız yönteme katkıda bulunmak üzere Mindfulness temelli bir yaklaşımla yazıldı. Norveç Tatili, iç dünyamıza dönmek ve Norveç’i tanımak için yazılmış sıcak bir çocuk öyküsü.

Kitap sayfası için iletişim:

Kitap@ensonhaber.com.tr