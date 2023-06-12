Çocuklar, Yaşasın Cumhuriyet kitabıyla devrimleri karikatürlerle tanıyor Çizer Hicabi Demirci'nin yazdığı ve çizdiği Yaşasın Cumhuriyet kitabı, çocuklara Cumhuriyet ve değerlerini karikatürlerle anlatırken; aynı zamanda Atatürk'ün düşünce dünyasını da yakından tanıyacaklar.

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Ödüllü çizer Hicabi Demirci'nin elinden çıkan Yaşasın Cumhuriyet; Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce dünyasını ve devrimlerini karikatür sanatının incelikleriyle buluşturan, koleksiyon değeri taşıyan özel bir albüm.

Sanatçı, Cumhuriyet'in kurulmasını sağlayan Millî Mücadele ruhunun değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için hazırladığı bu çalışmasında, pek çok tarihî olayı ve kavramı çizgilerin gücüyle anlatıyor.

Umutla, dirençle ve dayanışmayla elde edilmiş Cumhuriyetimizin bir asırlık tarihine ayna tutan kitapta, başta çocuklar olmak üzere her yaştan okura hitap eden elli iki karikatür yer alıyor.

Bağımsızlık ve millet egemenliği

Millî Mücadele'den tam bağımsızlık ve millet egemenliğine giden yolda ışık saçan büyük bir önder...Kaderini değiştirmek için tek yürek olan toplum ve Cumhuriyetimizin temelini atan büyük bir zafer! 1923'ten 2023'e uzanırken; çocuğu, genci, yaşlısı herkes yeniden omuz omuza.

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Atatürk'ün çocuk sevgisi

Heyecanla, gururla, coşkuyla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına merhaba!Hicabi Demirci, kariyeri için bir kilometre taşı olarak tanımladığı bu albümünde, karikatür sanatının araçlarını ustaca kullanarak kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinden Atatürk'ün çocuk sevgisine birçok farklı konuya temas ediyor; çizgilerinin ucuna taktığı hikâyeler ile Atatürk'ün hedeflediği çağdaşlık, bilim ve sanat anlayışını çok daha iyi kavramamızı sağlıyor.