Çocuklara hayvan sevgisini aşılayan kitap: Kim Filini Kaybetti

Çocuklara hayvan sevgisini aşılayan, bir filin hikayesinin anlatıldığı Kim Filini Kaybetti kitabı, miniklerin seveceği özellikte.

Hayvan sevgisi, özellikle küçük yaşlarda çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Yazar Carla Irusta’nın çocuklara hayvan sevgisini küçük yaşta aşılamak için yazdığı kitap Kim Filini Kaybetti?, The Çocuk Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Kitapta polisler, itfaiyeciler, muhabirler ve bir veteriner yer alıyor. Çocuklar, parkta neler oluyor? kim bu yabancı fil, nereden geldi? yabancı devle tanışmak ister misin? gibi soruların cevaplarını bulabilecek.

İNSANLAR VE İNSANLIĞA DAİR MESAJLAR

5 yaş ve üstü çocuklar için renkli çizimlerin yer aldığı kitap, şehir merkezine gelen yavru bir filin hikayesini konu ediniyor. Halkın meraklı bakışları eşliğinde korunacak yer arayan fil acaba nereden çıktı?





UNUTULMAZ BİR MACERA

Şehir sakinleri elbirliğiyle çaresiz fili korumak için çabalarken, kendilerini unutulmaz bir maceranın içinde buluyor. Bir filin hikayesinin anlatıldığı kitapta insanlara ve insanlığa dair ince mesajlar yer alıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com