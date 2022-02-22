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    Çocuklara kitap okumanın sevgisi nasıl kazandırılır

    Kitap okumak kuşkusuz küçük yaşlarda başlayan bir alışkanlıktır. Bunun için anne babaların çocuklarına kitap okuma sevgisi kazandırmalılar.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 10:11
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    Çocuklara kitap okumanın sevgisi nasıl kazandırılır

    Çocuklara kitap sevgisi kazandırmak için ebeveynler uzman kişilerden destek almak istemektedir.

    Günümüzde kitap okuyan çocuk ve kişi sayısı bir hayli azdır. İnternet ve sanal ortamların oluşması ve oyun türlerinin artması nedeni ile kitaplara olan ilgi her geçen gün azalmaktadır.

    Küçük yaşlardan itibaren çocuklara kitap sevgisi ve okuma alışkanlıkları kazandırılması gerekmektedir. Çocuklar ebeveynlerinden gördükleri hareketleri ve davranışları taklit etmekte ve öğrenmektedir. Çocuklar için kitap okuma üzerine aktiviteler yapılmalıdır.

    KÜÇÜK YAŞLARDA GELEN ALIŞKANLIK

    Çocuklara kitap sevgisi aşılamak küçük yaşlardan itibaren uygulanması bir süreçtir. Belirli yaş gruplarına sahip çocuklara kitap okuma günleri ve aktiviteler yapılmalıdır. Son dönemlerde her yaş grubundan insan sosyal medya uygulamaları üzerinde fazla vakit geçirmektedir.

    Çocuklara kitap okumanın sevgisi nasıl kazandırılır #1

    KİTAP OKUMA GÜNLERİ

    Küçük yaştaki çocukların eğitimleri için kitap okumaları ve kitapları sevmeleri önemlidir. Anne ve babalar çocukları ile vakit geçirerek belirli günlerde aile bireyleri tarafından kitap okuma günleri yapılmalıdır.

    Çocuklar anne ve babalarından gördükleri her bilgileri ve davranışları alma eğilimindedir. Doğru bir kitap okuma alışkanlığı edinilmesi için uzmanlardan da yardım alınabilir.

    HANGİ YAŞDA BAŞLAMALI

    Kitap sevgisi çocuklara konuşmaya başladıkları 2 yaş aralığından itibaren başlatılmalıdır.

    Çocukları mobil cihazlardan gelişim çağlarında uzak durmaları ve kitap okumaya yönlendirilmeleri gerekmektedir. Okuma alışkanlığının kişi ve çocuk üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

    Çocuklara kitap okumanın sevgisi nasıl kazandırılır #2

    ÖCGÜVENE ARTISI

    Duygusal gelişimleri ve zekaları açısından kitaplar her yaş grubundan çocuklar için mutlaka tercih edilmelidir.

    Ebeveynler çocukları ile birlikte bir kitapçıya giderek okumak istedikleri kitabı çocuklara seçtirmelidir. Kendi tercihini yapan bir çocuğun özgüveni artacaktır.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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