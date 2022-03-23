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    Çocuklara kitap okutmanın gücü

    Her ebeveynin çocuğuna yüksek sesle kitap okuması, çocuk gelişimi ve öğrenme kabiliyetinin artması için önemli olduğunu söyleyen yazar Kim Jocelyn Dickson, tavsiyelerde bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 10:02
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    Çocuklara kitap okutmanın gücü

    Kim Jocelyn Dickson, çocuklarının gelecekteki öğrenme potansiyelini geliştirmek ve çocuğun öğrenme motivasyonunun temeli olan ebeveyn-çocuk bağını beslemek için yapabilecekleri en önemli şeyi ebeveynlerle paylaşıyor.

    Bebeklerin doğumdan hemen sonra öğrenmeye başladığını hatırlatan Kim, ailelerin çocuklarına nasıl, ne zaman ve ne tür kitaplar okumaları gerektiği konusunda yol gösteriyor.

    Çocukların geleceğini tabletlerle değil, kitaplarla şekillendirmek isteyen ebeveynler için hazırlanan "Çocuğunuza Kitap Okumanın Gücü", The Kitap Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

    TAKIM ÇANTASI

    Çocuğunuzun ilk öğretmeni sizsiniz, peki ama onun görünmez takım çantasını nasıl dolduracağınızı biliyor musunuz?

    Okulun ilk günü her çocuk okula beslenme çantasının yanında görünmez bir takım çantasıyla gelir.Küçük yaşlardan itibaren büyüklerin kendilerine kitap okumasını dinleyen çocukların bu çantaları, hayatlarında başarılı olmaları için gereken araç gereçlerle dolup taşarken bazılarınınki ise bomboştur.

    Çocuklara kitap okutmanın gücü #1

    SESLİ KİTAP OKUMAK

    Çocuğuna sesli olarak kitap okumak, bir anne babanın ona verebileceği en değerli hediyedir. Kitapların büyülü dünyasıyla erken yaşta tanıştırılan çocukların görünmez takım çantaları; dille, hikâyelerle, kelimelerle, okulu anlamalarını sağlayacak sanal deneyimlerle doludur.

    Çocuklara kitap okutmanın gücü #2

    KAYNAK ÖZELLİĞİNDE KİTAP

    Okumak, yepyeni dünyaların kapılarını açan olağanüstü bir deneyimdir. Dickson bu deneyimeçocukların perspektifinden bakıyor ve kitaplarla erken yaşta kurulan bağın, çocuğun tüm hayatını nasıldeğiştirebileceğini ortaya koyuyor. Anne babalar ve anne bana adayları için çocuğunuzun hayatınışekillendirecek gerçek bir başucu kitabı.

    "Ebeveynler, öğretmenler ve çocukları seven herkes; yazarın tutkulu savunuculuğundan ve yardımsever, şefkatli eğitim gücünden ilham alacak." Amy Dickinson


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