Çocukların çok sevdiği çizgi roman kahramanı: Köpek Adam

Uluslararası çok satanlar listesi birincisi Kaptan Düşükdon’un yaratıcısı Dav Pilkey’in hayat verdiği, yarı köpek yarı insan, Köpek Adam’ın birbirinden eğlenceli maceraları...

Çocukken ve disleksi tanısı konan Dav Pilkey resim çizmeyi ve öykü yazmayı çok seviyordu. Sınıfın düzenini bozduğu gerekçesiyle sık sık okul koridorunda oturması istenen Pilkey, bu süreçteuluslararası çok satanlar listesinde bir numaraya yerleşen Kaptan Düşükdon ve yarı köpek yarı insanhalk kahramanı Köpek Adam’ı yarattı.

Sevgi dolu, iyi yürekli ve bir o kadar da sakar kahraman KöpekAdam, kötülerin karşısında durmaktan asla vazgeçmediği birbirinden eğlenceli maceralarıylaçocukların gözdesi oldu.

Köpek Adam

Altın Kitaplar’dan çıkan Köpek Adam serisin yeni kitabı Köpek Adam Pirelerin Tanrısı’ndakahramanımız Köpek Adam, birtakım kötü adamların şehre saldırmasına kayıtsız kalamaz.

Üstelik busefer yalnız değildir. Yanında sevimli kedi yavrusu ve robot kahramanımız ve beklenmedik birmüttefikleri vardır. Güçlerini birleştirerek şehri kurtarmak zorundadırlar.